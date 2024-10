Ohromná kvalita hráčů, jmenuje Kliment hlavní sílu Stuttgartu. Spartu varuje před ofenzivním duem

Útočník Sigmy Olomouc Jan Kliment je v současnosti s devíti góly nejlepším střelcem fotbalové Chance ligy. Kvůli trestu za žluté karty se na vítězství nad Spartou nepodílel, proti Bohemians chce ale na nečekaný úspěch navázat. Jak vzpomíná na fotbalové začátky ve Stuttgartu? Na co si při střetnutí s německým týmem mají dát sparťané pozor? A očekává pozvánku na říjnový reprezentační sraz? Rozhovor Praha 12:23 1. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Jan Kliment v dresu Sigmy Olomouc | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

Jaká byla o víkendu nálada?

Suprová, ještě vzhledem k tomu, že béčko vyhrálo s Brnem. Bereme to, že to bylo za šest bodů, ty mančafty se hodně prolínají. Ale samozřejmě výhra na Spartě, tam se nevyhrává každý den. Takže to byla určitá euforie a bylo to super.

Jste fanouškem českého koeficientu, tím že vás teoreticky může v příští sezoně za Sigmu čekat také Evropa?

Tak to jsou vysoké cíle. Nesnažíme se dávat si tak vysoké cíle, snažíme se jít zápas od zápasu. Zatím to funguje, ale jak víme, ve sportu přijdou i těžké chvíle a pak se ukáže, jak na tom jsme. Zatím je všechno super a uvidíme, jak to půjde dál.

Na koeficient se samozřejmě ptám z toho důvodu, jestli budete přát Pražanům, nebo VfB Stuttgart.

Asi Pražanům. I s ohledem na to, že jsem ve Stuttgartu byl, ale už to je nějaká doba a moc lidí už tam neznám. Nebo spíš nikoho. A jak říkáte, do českého koeficientu by to zase přispělo nějakým číslem, takže to by bylo super. I když to bude těžké.

Na pražské Letné jste kvůli žlutým kartám nemohl nastoupit. Vaše Sigma ale uspěla, vyhrála 3:2. Když jste na ten zápas koukal a trochu si možná představil, jak se hraje v Bundeslize, z čeho by si Sparta měla hlavně vzít ponaučení pro večerní zápas Ligy mistrů ve Stuttgartu?

Je tam ohromný rozdíl, nemyslím v tomhle zápase, ale když to celkově porovnám s českou ligou, ve fyzické síle a rychlosti fotbalu. A ohromná individuální kvalita hráčů. Mají tam německé reprezentanty a celkově se to tam zvedlo, takže to nebude nic lehkého.

Říkáte, že se to ve Stuttgartu zvedlo. Teď jsme ale googlili soupisku, když jste byl členem tohoto německého týmu, a to byla opravdu skvostná jména, která se dříve nebo později hodně projevila v evropském fotbale. Ať už křídelník Timo Werner, Filip Kostić, v obraně Kevin Grosskreutz, tak to byla docela slušná parta. Na koho nejradši vzpomínáte?

Je to tak. Když jsem tam šel já, tak tam byla spousta kvalitních hráčů. Pamatuji si, že jsme měli přípravu a vyhrávali jsme všechny zápasy. Hráli jsme doma proti takovým týmům jako Manchester City, který jsme porazili 4:2. Všichni glosovali, že to bude výborná sezona, ale nakonec se to otočilo a spadli jsme do druhé ligy, takže se to úplně nepovedlo. A na koho nejvíc vzpomínám, asi Antonio Rüdiger. Už od začátku bylo vidět, že si za tím jde a nejspíš to dotáhne hodně daleko.

Všiml jste si už tehdy jeho specifického sprintu? Teď to kolovalo i sociálními sítěmi, že on jde hodně koleny nahoru jako nějaký atlet.

Ne, myslím, že si to vytvořil až v průběhu let, tam to ještě neměl. Abych řekl pravdu, trénoval jsem s ním jen měsíc a on se pak zranil. Měl poranění kolena, a přesto ho koupil AS Řím.

Zahrál jste si za Stuttgart na začátku kariéry. Už to bude devět let, co jste vstřelil svou debutovou branku proti Hoffenheimu, shodou okolností na svátek německé jednoty, což je pro Němce velký státní svátek. Když to vezmeme, co se týče zázemí stadionu ve Stuttgartu, jak se vám tam hrálo?

Vzpomínám na to strašně dobře, fanoušci v Německu to prožívají úplně jinak. Někde jsem dokonce četl, že Stuttgart byl loni v top deseti nejnavštěvovanějších stadionech. Tam chodí každý zápas nějakých 65 tisíc diváků, pod šedesát to většinou nejde, takže to je hukot. Na tom se hraje trochu jinak, než když tady hrajete před třemi tisíci.

Dívám se na fotky samotného města, tak tam je asi také co dělat, když se tam teď vydává několik tisícovek sparťanů.

Je to tak, město je hezké. Já měl teda smůlu, že se tam dělal nějaký obrovský projekt a celé město bylo rozkopané, protože dělali tunel, aby byla lepší doprava, takže to tam úplně hezké nebylo. Ale celkově je to super. Je to velké město, tuším 800 tisíc obyvatel, takže je tam určitě co dělat.

Už je to přece jenom nějaký čas, co jste ve Stuttgartu působil. Nicméně sledoval jste v posledních sezonách tu určitou obrodu, která nastala po barážové účasti a byla korunována druhým místem v minulé sezoně?

Po očku jsem to sledoval. Jak jsem říkal, žádné kamarády už tam nemám, všechno se to vystřídalo, ale koukal jsem na to. Vím, že od doby, co jsem tam byl já, tak Stuttgart nevěděl, jakou cestou jít, hledal svoji tvář. A poslední rok něco takového našli a hrají fantasticky. Asi tam přišli lidé, kteří si sedli jak ve vedení, tak v hráčském kádru, a vypadá to dobře.

A co útočné duo Deniz Undav a Ermedin Demirovič, jak mohou škodit pražské defenzivě?

Hodně. Samozřejmě reprezentanti, strašná síla. Mají zkušenosti z Bundesligy, kdy nastupují proti nejlepším obráncům světa, dá se říct, takže ty zkušenosti jsou obrovské a Pražané to budou mít těžké.

Vás o víkendu čeká další ligový zápas. Předpokládám, že proti Bohemians budete hrát. Jak k poslednímu utkání před reprezentační pauzou vzhlížíte?

Udělali jsme body, se kterými na rovinu nikdo nepočítal, a potřebujeme to potvrdit. Pokud bychom to potvrdili, bylo by to pro nás úžasné. Tuším, že máme jeden bod ztrátu na Plzeň, což je úžasné, a teď nesmíme zaspat a musíme potvrdit kvalitu.

My novináři občas připomínáme zvídavého souseda Karáska, který vystupoval v Cimrmanech, když jim to nešlo, a musíme se občas ptát: Máte plány na příští týden, nějakou dovolenou? Čekáte na telefonát?

Zatím ne. Vyčkáváme a nechám se překvapit.

Na vysvětlenou, narážíme na možnou nominaci Jana Klimenta do reprezentace. Takže se necháme překvapit?

Necháme se překvapit.