V minulé sezoně byli skvělí, chválí soupeře trenér Sparty Friis. Čeká těžší zápas než se Salcburkem

Fotbalový Stuttgart prožívá výjimečně úspěšné období. V minulé bundesligové sezoně skončil senzačně druhý za suverénním Leverkusenem a o bod před šampiónem posledních let Bayernem Mnichov. Fotbal ve víc než šestisettisícovém městě aktuálně táhne, vždyť na poslední domácí zápas bundesligy proti Dortmundu přišlo šedesát tisíc diváků.

„Je to velmi dobrý tým. V Lize mistrů jsou po právu, protože v minulé sezoně byli v bundeslize skvělí. Trenér Hoeness společně se sportovním úsekem klubu vytvořili hladové mužstvo plné dynamických hráčů, kteří perfektně sedí do herního stylu Stuttgartu. Myslím, že nás čeká těžší zápas než se Salcburkem,“ říká trenér sparťanských fotbalistů Lars Friis.

Hlavní fázi evropských pohárů hrál Stuttgart naposledy před dvanácti lety. Mezi elitou v Lize mistrů je klub poprvé od ročníku 2009/2010, kdy za něj nastupovali hráči jako Jens Lehmann, Alexander Hleb, nebo Sami Khedira.

„Mám jednu slabinu, nedokážu si vychutnat přítomný okamžik. Vím, že třeba za deset let toho budu litovat, protože hráči dosáhli velkého úspěchu tím, že nás vrátili do Ligy mistrů. Bude to velký zápas i pro diváky. Liga mistrů se sem vrací po dlouhé době. Bude to velká oslava, ale uděláme všechno pro to, abychom ji Stuttgartu pokazili,“ zdůrazňuje kouč Sparty.

Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeness má v kádru řadu reprezentantů svých zemí. Největší ofenzivní hvězdou týmu je útočník Deniz Undav. Německý útočník dal v minulé bundesligové sezoně osmnáct gólů a v té aktuální se z pěti duelů trefil čtyřikrát.

„Je to asi největší hvězda týmu. Působí na mě, že je silově vybavený, má dobrý výběr místa ve vápně. Nijak speciálně jsme se nepřipravovali. Určitě tam patří i individuality, ale především se připravujeme na ně jako na tým,“ zdůrazňuje stoper Martin Vitík.

Utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Stuttgartem a Spartou začne v 18.45, přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport.