Atmosféra je pořád stejná, odmítá Vitík, že by Spartu ligová prohra před zápasem se Stuttgartem ovlivnila

Fotbalisté Sparty se připravují na druhý zápas hlavní fáze Ligy mistrů. Po domácí výhře nad Salzburgem je čeká první utkání na hřišti soupeře. Večer budou hrát v německém Stutgarttu. Praha 13:43 1. října 2024

Sparťané si zatrénovali v šedesátitisícové aréně a mezi hráči nechyběl ani Martin Vitík, stoper, který je velmi žádaný v zahraničí. A možná měl i kontakt se Stuttgartem.

Poslechněte si obránce pražské Sparty Martina Vitíka před utkáním Ligy mistrů proti Stuttgartu

„Sám vnímám, že o moji osobu je zájem. Jsem za to rád, ale o Stuttgartu nechci spekulovat. Nijak se na to nesoustředím, vůbec pro mě nehraje roli, že hrajeme proti Stuttgartu, že by se o mě zajímali a musím zahrát tak, aby si mě vybrali. To vůbec není o jednom zápase,“ nechtěl být Vitík konkrétní.

Poslední ligové utkání v pátek s Olomoucí, kdy Sparta poprvé v sezoně prohrála, se Vitíkovi příliš nepodařilo. Žádné stopy to ale podle všeho na něm ani na týmu nezanechalo.

„Cítím se dobře. Pokazil jsem dvě situace a z nich byly dva góly. Ale jinak si myslím, že do těchto dvou chyb jsem hrál dobré utkání a bohužel, jak to u obránců bývá, se můžete k něčemu nachomýtnout. Dvě chyby a je to hodně vidět. Za tým mohu říct, že atmosféra je dobrá a pořád stejná. To, že jsme teď prohráli zápas, nic nemění,“ popisuje atmosféru a bojové naladění jednadvacetiletý stoper.

„Viděl jsem Stuttgart především v zápase s Realem Madrid a hlavně v prvním poločase jsem viděl, že ten tým je silný. Proti Realu Madrid měl tři tutové šance. Ten progres, co udělal za tři roky, je veliký. Čeká nás fyzický tým, silově, rychlostně, ale určitě i technicky vybavený,“ předvídá těžký zápas mladý fotbalista.

Utkání Sparty ve Stuttgartu začne v 18.45 a v přímém přenosu ho odvysílá Radiožurnál Sport.