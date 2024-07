Matějovského čeká poslední sezona v lize. ‚Ukazuje cestu profesionálního fotbalisty,‘ chválí ho Holoubek

Na čísle 427 se zatím zastavil počet utkání, které v lize odehrál fotbalový záložník Marek Matějovský. Další může přidat v nadcházejícím ročníku Chance ligy. S Mladou Boleslaví prodloužil smlouvu o další tři roky. Na rok jako hráč, další období v pozici manažera. Právě středočeský klub je pro něj srdeční záležitostí, a tak vyslyšel nejen přání fanoušků. Mladá Boleslav 18:44 8. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záložník Mladé Boleslavi Marek Matějovský | Foto: Vlastimil Vacek | Zdroj: Profimedia

„Má přínos v tréninkovém procesu, zápasech i v kabině, kdy s hráči mluví a dost věcí jim vysvětluje. Ukazuje cestu profesionálního fotbalisty,“ přiblížil přednosti dvaačtyřicetiletého záložníka trenér Mladé Boleslavi David Holoubek.

Pro Marka Matějovského nebylo rozhodování o pokračování kariéry jednoduché. Ostatně jako každý rok.

„Zájem byl, to mě potěšilo. Rozhodl jsem se, že všechnu dřinu znovu podstoupím a pokusím se pomoct v roli, která mi bude určena,“ vnímá bývalý středopolař Sparty to, že s přibývajícími roky je stále obtížnější se připravit tak, aby mužstvu ještě na hřišti pomohl.

„Nebudu dělat ramena, každým rokem je složitější zapadnout a nedá se to zvládnout levou zadní. Člověk je na to po celý život zvyklý a snažím se být nápomocný,“ popisuje Matějovský.

Na základě smlouvy, kdy Marek Matějovský podepsal na rok jako hráč a další dva v roli manažera je zřejmé, že ta nadcházející sezona by v jeho případě v nejvyšší soutěži měla být poslední.

„Vždy říkám, že člověk nesmí nikdy říkat nikdy. Teď už ale cítím, že to bude poslední sezona. Musím to zkousnout a od příští sezony budu pomáhat v jiné roli. Jsem vlastně místní odchovanec, v dospělém fotbale jsem si odskočil jinam, ale poté jsem se vrátil. Chci být nápomocný tak, jak to půjde a chci klubu vrátit to, že jsem zde mohl působit a zažil jsem krásné časy,“ vysvětluje své rozhodnutí autor 427 ligových startů.

Mladá Boleslav zpět v Evropě

Výzvou pro dvaačtyřicetiletého středopolaře se zkušenostmi z Anglie byla vybojovaná účast Mladé Boleslavi ve druhém předkole Konferenční ligy.

„To byla velká část mého rozhodnutí. I proto jsem se rozhodl pokračovat,“ popisuje Matějovský.

Podstatná byla ještě jedna věc – totiž zdraví. Naposledy nastoupil v sobotním přípravném duelu proti Jihlavě. Středočeši ho vyhráli 2:1.

„Zatím držím, ale vše mě bolí. To je ale spíše únava než zranění. Klepu a doufám, že budu zdravý,“ uzavřel Marek Matějovský téma pokračování fotbalové kariéry.