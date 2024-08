Soupeř hru brzdil a natahoval, myslí si Koubek. Takový je evropský fotbal, oponuje skotský trenér

Plzeňští fotbalisté v závěru úvodního zápasu play-off Evropské ligy proti Hearts dokázali strhnout vítězství na svoji stranu a do odvety ve skotském Edinburgu půjdou s výsledkem 1:0. Zápas rozhodla vlastní branka hostujícího celku až v posledních sekundách nastavení. Skotskému týmu se tak nevyplatilo neustálé zdržování hry. Plzeň 10:03 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plzeňský fotbalista Pavel Šulc v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy proti Hearts | Zdroj: Profimedia

„Soupeř hru brzdil, každou standardní situaci natahovali. Je to asi součást taktiky. To je pak věcí rozhodčího, jestli mužstvo popožene. Nastavovalo se šest minut a šlo by i více,“ myslí si trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Fotbalisté Hearts si dávali po většinu zápasu hodně na čas s rozehrávkou, ve zdržování vynikal především gólman Gordon. Čehož si všiml i jeho protějšek Marián Tvrdoň.

„Byli jsme překvapení z toho, že rozhodčí nechal celý zápas brankářovi volnost ve zdržování. Je to jasná taktika a my jsme chtěli jen hrát fotbal, říká Tvrdoň.

Naopak kouč skotského celku Hearts Steven Naismith odmítl, že by zdržovali pouze jeho svěřenci.

„Nemyslím si to, nevymstilo se to, takový je evropský fotbal, oba týmy chvílemi zdržovaly,” prohlásil Naismith.

Když už to vypadalo, že se hráči z Edinburgu prozdržují k remíze, přišel centra Cadua a vlastní gól, který si vstřelil Oyegoke. Viktoria tak byla odměněna za trpělivost při dobývání defenzivy Hearts.

Je jedno jak, hlavně, že to skončilo v bráně. ⚽️ Plzeň po domácí výhře vykročila za postupem. ✊



Více https://t.co/uvokrpyyUA pic.twitter.com/8f9Br2IvTw — ČT sport (@sportCT) August 22, 2024

„Trpělivost byl pokyn už z prvního poločasu. Věřil jsem, že nebudeme bláznit a dáme gól v 80. minutě, poté bude čas na druhý. Soupeř zuby nehty bránil a nakonec nám to nepřineslo růže, ale jednu branku,“ těší trenéra Miroslava Koubka, jeho Viktorie tak bude za týden hájit ve Skotsku v bouřlivém prostředí jednogólový náskok.

KONEC



Mosquera rozhoduje v samém závěru!

Hearts doma porážíme po tuhém boji 1:0 ✌ pic.twitter.com/O7fRXbgvpt — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 22, 2024