Umí týmu dát jasný styl, říká Rosický o novém trenérovi Sparty Jílkovi

Fotbalisty Sparty povede od nové sezony Václav Jílek. Třiačtyřicetiletý kouč naposledy působil v Olomouci, ale ani prostředí na Letné pro něj není neznámé. Od roku 2011 totiž byl čtyři roky ve Spartě jako asistent, a byl tak u posledního zisku double vítězství v lize i poháru. Praha 20:25 30. května 2019

„Vybral jsem ho na základě práce, kterou doteď předváděl. Umí týmu dát jasný styl, jeho rukopis je poznat, je v souladu s tím, jak já vidím cestu, kterou by se měla Sparta ubírat a prezentovat,“ uvedl na tiskové konferenci na Letné sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický, který si Václava Jílka od začátku vybral jako hlavního kandidáta.

Umí týmu dát jasný styl, říká Rosický o Jílkovi. Ten ze Sparty necítil týmové pojetí

„Má dostatek zkušeností na to, aby byl se Spartou úspěšný. Prošel si i složitým obdobím v Olomouci, kdy dokázal zvrátit i nepříznivý vývoj. Když to bylo třeba, byl i ochotný jít proti své filozofii,“ řekl Rosický.

Třiačtyřicetiletý kouč Václav Jílek se s týmem poprvé setká v pondělí 17. června na startu přípravy na novou sezonu.

„Cíl teď vidím hlavně v prvním kroku, abychom vybudovali silný tým a nastavili pevnou organizační strukturu a míru kompetencí a odpovědnosti lidí, kteří se kolem týmu pohybují,“ popisoval bývalý asistent Vítězslava Lavičky ve Spartě Václav Jílek, který teď bude mít na svých bedrech tu hlavní tíhu zodpovědnosti a bude na něm, aby kdysi obávaný kolos vrátil na nejvyšší příčky.

„Myslím, že organizace hry, která vyplývá z týmového pojetí, je naprosto zásadní pro to, abyste byli dnes úspěšní. Aby si na hřišti nedělal každý, co chce. Od toho se odvíjí celková mentalita mužstva. Nechci tady dnes zmiňovat Slavii a tak dále, ale tvrdím, že tohle je atribut, který má silný. Ze Sparty jsem to necítil,“ řekl nový trenér sparťanských fotbalistů.

Václav Jílek si sebou na Letnou přivádí z Olomouce asistenta Jiřího Saňáka, kompletní složení svého realizačního týmu bude ale teprve řešit v následcích dnech.