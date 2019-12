Gólman Vaclík bilancuje. O Španělsku, čistých kontech, ale i o tom, kdy ho musel trenér podržet

Brankář fotbalistů Sevilly Tomáš Vaclík odchytal v uplynulém kole jubilejní 50. zápas ve španělské lize. Třicetiletý reprezentační gólman cítí, že se za rok a půl v La Lize po všech stránkách posunul a zlepšil. Věří, že jeho celek do konce sezony udrží nynější třetí místo v tabulce a vybojuje účast v příštím ročníku Ligy mistrů. Sám by rád do léta dosáhl na Klub ligových brankářů se stovkou vychytaných nul, ke kterému mu schází pět čistých kont. Sevilla 16:31 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Vaclík | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

O španělské lize

„Mám za sebou už 50 zápasů v La Lize a myslím, že jsem mentálně odolnější. Určitě jsem se gólmansky posunul, ale nevím, jestli bych vypíchl jednu věc. Řekl bych, že jsem se posunul celkově, komplexně. Je ze mě lepší gólman než ve Švýcarsku,“ uvedl Vaclík, který do Sevilly přestoupil vloni v červenci z Basileje.

O aktuální sezoně

Se Sevillou mu po 17 kolech aktuální sezony patří třetí místo v tabulce. "Jsme tam, kde chceme být na konci sezony. Cíl je jasný - postoupit do Champions League. Všichni si dobře uvědomují, že je to něco jiného než Evropská liga, je to sen klubu, hráčů i fanoušků," řekl Vaclík.

„Být třetí v jedné z nejlepších lig na světě má svoji váhu, je to příjemný pohled. Ale zase po loňské zkušenosti, kdy jsme i pár kol vedli, a přitom jsme stejně nakonec skončili šestí, to moc nepřeceňuju. Čeká nás ještě 21 zápasů, takže sezona bude ještě dlouhá. Vypadá to, že to bude ještě větší boj než v minulé sezoně. Je to tam hodně nasáčkované, situace v tabulce může být po Vánocích klidně tak vyrovnaná, že mezi prvním a sedmým místem bude rozdíl pěti bodů,“ přemítal Vaclík, který byl v úterý v novinářské anketě Zlatý míč vyhlášen druhým nejlepším českým hráčem za podzimní část sezony za vítězným slávistou Tomášem Součkem.

O dalších cílech

V uplynulých 17 kolech La Ligy si připsal sedm čistých kont, což ho řadí mezi brankáři na třetí místo za Jana Oblaka a Unaie Simóna. „Vždycky bych samozřejmě chtěl, aby ta čísla byla lepší. Ale je pravda, že něco takového jsem si ani nepředstavoval. Jsem docela nahoře a toho si ohromně vážím. Minule jsem udělal osm čistých kont za celou sezonu a teď jich mám už v prosinci sedm. Věřím, že jich ještě pár v téhle sezoně přidám a že hlavně do léta překonám i 100. ligovou nulu v kariéře,“ řekl Vaclík.

Pochvaluje si důvěru od trenéra Julena Lopeteguiho, který převzal Sevillu před sezonou. Bývalý sparťanský gólman zatím v lize odchytal vše a odpočíval jen v Evropské lize, v níž dostává šanci jeho náhradník.

O důvěře

„Bylo to zajímavé, protože všichni lidé, kteří mě vloni přivedli do Sevilly, už tady nejsou. Sportovní ředitel, hlavní trenér, jen kouč gólmanů zbyl. Bylo to zvláštní, jako hráč po tomhle nikdy netoužíte. Ale po půl roce, co je tady Lopetegui, cítím, že máme dobrý vztah. V lize jsem odchytal všechno a podržel mě i v jednom nepříjemném momentu, který jsem na podzim měl,“ řekla česká reprezentační gólmanská jednička.

Na konci září totiž Vaclík chyboval při prohře 2:3 v Eibaru. „Dostal jsem zbytečný gól, pak jsem v dalším domácím zápase inkasoval dvakrát ze dvou střel, následovala Evropská liga, kde jsem nechytal, a celé jsme to zakončili čtyřmi góly od Barcelony. Hned po tom jsem ještě odjel na reprezentační sraz, kde jsem to samozřejmě měl v hlavě. Přiznávám, že když jsem se pak vracel do Sevilly, nevěděl jsem, co bude. Ale trenér mě podržel a my od té doby v lize neprohráli osm zápasů v řadě,“ dodal Vaclík.

