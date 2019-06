Infantino povede FIFA další čtyři roky. Chce ukončit evropskou nadvládu

Předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino byl na kongresu v Paříži veřejným hlasováním potvrzen ve funkci na další čtyři roky. Devětačtyřicetiletý funkcionář, který FIFA vede od roku 2016, neměl žádného protikandidáta. Paříž 20:57 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino byl na kongresu v Paříži veřejným hlasováním potvrzen ve funkci na další čtyři roky | Foto: Philippe Wojazer | Zdroj: Reuters

„S pokorou přijímám vaši důvěru. Je to čest sloužit vám a sloužit FIFA. Nedokážu jen nečinně stát, to nemám v genech,“ uvedl Infantino po svém znovuzvolení.

Při předcházejících volbách musel jeden z kandidátů získat nadpoloviční většinu hlasů delegátů. Tentokrát však členové kongresu rozhodli, že se bude veřejně hlasovat vzhledem k tomu, že Infantino neměl konkurenta.

Vystudovaný právník, který má švýcarské i italské občanství, nahradil v únoru 2016 dlouholetého předsedu Seppa Blattera, jenž odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Ve volbě tehdy porazil čtyři další kandidáty. Naposledy neměl protikandidáta v roce 2011 Blatter.

„Uplynulé tři roky a čtyři měsíce rozhodně nebyly dokonalé. Udělal jsem chyby a budu se snažit zlepšit. Dnes by ale nikdo neměl mluvit o krizi, o budování FIFA od základu, o skandálech a korupci, nýbrž o fotbale,“ konstatoval Infantino.

„Podařilo se nám situaci zvrátit. Z toxické, téměř kriminální organizace se stala organizace, která rozvíjí fotbal a je spojována s transparentností a poctivostí. Dnes je vše otevřené. Ve FIFA už nejsou možné tajné platby nebo cokoli neetického s penězi. Korupce už v ní nemá místo,“ dodal Infantino.

Konec nadvlády Evropy

Za tři roky ve funkci mimo jiné prosadil rozšíření mistrovství světa z 32 na 48 týmů od roku 2026. Hostiteli byly zvoleny USA, Kanada a Mexiko. O účast 48 mužstev stál Infantino už pro nejbližší světový šampionát v Kataru v roce 2022. Kvůli logistickým a politickým problémům ale návrh na rozšíření nebyl na kongresu předložen.

Infantino v Paříži vyjádřil touhu ukončit nadvládu evropského fotbalu. „V deseti evropských klubech z pěti zemí se točí obrovské peníze. Nikdo jiný pak nedokáže uspět na klubovém mistrovství světa. Jenom deset národních týmů má na to vyhrát mistrovství a téměř všechny pocházejí z Evropy a jenom dva nebo tři z Jižní Ameriky. Moje vize je taková, že 50 klubů a 50 reprezentací z celého světa může vyhrát,“ uvedl.

Za podstatné považuje plány na změnu formátu Ligy mistrů, o kterých UEFA uvažuje. „Neznám detaily návrhů, jenom jsem o nich četl v novinách. Úkolem předsedy FIFA není nacházet pro UEFA dobré nebo špatné řešení. Chci ale fotbal globalizovat. Nemám za cíl vytvořit elitu,“ řekl Infantino.

Kritika kvůli ženskému fotbalu

Před hlasováním kritizoval Infantina bývalý předseda UEFA Michel Platini, jenž stále pyká za nevyjasněný příjem dvou milionů švýcarských franků od bývalého šéfa FIFA Blattera, a označil ho za nedůvěryhodnou osobu pro takovou funkci.

Také mu vyčetl, že se nikdy nezasazoval o rozvoj ženského fotbalu. „Jak může podporovat ženský fotbal, když si z něj dělá legraci? Nikdy v něj nevěřil,“ řekl mistr Evropy s Francií z roku 1984.

Ve Francii začne v pátek mistrovství světa žen a FIFA se v minulém roce rozhodla zdvojnásobit pro účastníky šampionátu prémie na 30 milionů dolarů. Navíc poprvé všem 24 týmům zaplatí částečně přípravu, což bude stát dohromady 20 milionů dolarů, a také poskytne klubům kompenzace za účast jejich hráček na mistrovství světa.

Navzdory výraznému navýšení financí se FIFA nevyhnula kritice, jelikož na loňském šampionátu fotbalistů v Rusku činila celková dotace 400 milionů dolarů, přičemž vítězná Francie získala 38 milionů.

„Samozřejmě je to mnohem méně než u mužů, ale souvisí to s prodejem mediálních práv. Je to škoda, ale taková je realita. Ten potenciál ještě není takový. Musíme na něm zapracovat,“ řekl Infantino.