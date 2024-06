Prodloužení jsem zavinil já, vzpomíná gólman Viktor na slavné finále evropského šampionátu v roce 1976

Do začátku fotbalového mistrovství Evropy v Německu zbývá devět dní. A před turnajem se v našem seriálu vracíme do minulosti. Dnes to bude slavný rok 1976 a zlato československé reprezentace. Ve finále Eura v Jugoslávii tehdejší národní tým porazil Západní Německo po penaltách. Na ty by ale nedošlo, kdyby v závěru normální hrací doby slavný gólman Ivo Viktor nezaváhal a soupeř nevyrovnal na 2:2. Praha 15:28 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Viktor v brance Československé reprezentace na evropském šampionátu v roce 1976 | Zdroj: ČTK

Každé fotbalové mistrovství Evropy přineslo nespočet příběhů a zajímavých událostí. Před blížícím se šampionátem v Německu Radiožurnálu Sport některé z nich připomíná.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl seriálu Radiožurnálu Sport o vzpomínkách na momenty z evropských šampionátů ve fotbale

„U brankářů se bohužel za chyby platí rovnou góly a lidé si to pamatují,“ vystihl trefně nevděčnost brankářské pozice Ivo Viktor.

Toho si fanoušci ale pamatují hlavně kvůli výborným výkonům. Byl oporou pražské Dukly a dlouhá léta nikoho nepouštěl do branky československé reprezentace, ve které byl u kapitánem.

Na vítězném evropském šampionátu v Jugoslávii se stal nejlepším gólmanem turnaje. Ve finále proti Spolkové republice Německo si ale i tento výjimečný brankář vybral slabší chvilku.

„Měli jsme štěstí a životní výkon, ale to prodloužení jsem zavinil já, protože jsem tam šel málo důrazně. Zase si s Tondou Panenkou říkáme, že kdybych to tam já nezařídil, tak on nebyl tak slavný, protože by na penalty nedošlo a vyhráli bychom 2:1,“ vzpomínal později už se smíchem Ivo Viktor.

Sám ale přiznává, že v současnosti by se musel některé věci přiučit. „Brankář dneska hraje, jako to vidíme třeba u Manuela Neuera, takového stopera, libera. Sbírá dlouhé balony za obranu a ušetří tím práci obráncům. Zvětšil se jejich akční rádius a malá domů to ovlivnila, že jsou nuceni hrát nohama. Měl by to být ideálně chytající hráč,“ popisoval legendární fotbalový gólman Ivo Viktor.