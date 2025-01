Je mi sympatické, jak se Sigma prezentuje. Týmu mohu pomoci, hlásí Sýkora po příchodu do Olomouce

Fotbalová Olomouc má první zimní posilu. Na Hanou přichází zkušený Jan Sýkora. Toho v Plzni v dubnu 2024 zastavilo vážné zranění, a od té doby neodehrál soutěžní utkání. Teď je připravený se v Olomouci vrátit do zápasového tempa. Olomouc 16:52 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalista Jan Sýkora se zapojil do zimní přípravy v dresu olomoucké Sigmy | Foto: Stanislav Heloňa | Zdroj: ČTK

„Bylo to těžké. Pár zranění jsem během kariéry zažil, ale nikdy ne na tak dlouhou dobu. První měsíce byly hodně náročné. Když už se člověk připojí k týmu a může alespoň běhat a v nějakém módu trénovat, tak už to bylo lepší. Samozřejmě když jsem viděl kluky na hřišti před zápasem, tak mě to uvnitř ubíjelo. Nyní jsem plně zdráv a připravený,“ hlásí Jan Sýkora.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si fotbalistu Jana Sýkoru jako zimní posilu olomoucké Sigmy

Nová posila Sigmy Olomouc a ofenzivní záložník byl bez fotbalu vinou zranění kolena devět měsíců. Od listopadu už ale trénoval s týmem Viktorie Plzeň, ze kterého se nyní přesouvá právě na Hanou. Nabídky měl ale i odjinud.

„Určitě jo. Víceméně od začátku jsem ale měl v hlavě, že bych chtěl sem. Když jsem mluvil s panem Minářem nebo trenérem, tak mě to utvrdilo v tom, že se jedná o správný krok. Je to klub s velkým potenciálem a ambicemi. V létě přišel nový trenér a je mi sympatické, jak se Sigma za ten půlrok prezentovala. To byly hlavní důvody mého rozhodnutí,“ říká Sýkora.

Kliment jako vzor

Jednatřicetiletého středopolaře výrazně přesvědčil i Jan Kliment, jeho spoluhráč z minulých sezon z Plzně, kterému přestup do Sigmy náramně prospěl. „Když měl první pozvánku do reprezentace, tak jsem mu psal, že je můj vzor. Dělali jsme si z toho trochu srandu, když on přechod do Olomouce zvládl tak dobře. Byl pro mě inspirací a kdyby to tak vyšlo i mě, tak to bude super. Byli jsme spolu v kontaktu a věřím, že to bude dobrý krok,“ přeje si posila Sigmy.

Bývalý brankář Mikloško má rakovinu. Sportovní ředitel Baníku Ostravy chemoterapii odmítl Číst článek

Do stylu hry Tomáše Janotky, který je náročný především na fyzičku a rychlost, by měl Sýkora zapadnout. „Když se ohlédnete za mojí kariérou, tak jsem se vždy prezentoval tím, že jsem hodně běhal a neustále se nabízel. Myslím si, že bych mohl pomoci. Útočné pozice mi kromě hrotového útočníka sedí asi úplně všechny. Za kariéru jsem toho zvládl hodně, takže ničeho se nebojím. Určitě se nebojím žádné pozice,“ popisuje univerzální fotbalista.

Sigma v pátek začíná prvním společným tréninkem zimní přípravné období, takže celý tým včetně Sýkory má za sebou i fyzické testy. „Cítil jsem se úměrně svému věku. Poslední půl rok jsem opravdu dřel až třikrát denně. Limity tam určitě jsou a je na čem pracovat. Ale i za to jsem rád,“ říká Jan Sýkora.

Ofenzivní fotbalista, který posílil Olomouc, s klubem podepsal smlouvu do konce sezony s následnou opcí na dva roky.