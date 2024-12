Zatím nemám žádnou negativní zkušenost. Fanoušci jsou skvělí, pochvaluje si Prekop půlrok v Ostravě

„Zatím nemám žádnou negativní zkušenost. Nemůžu říct nic zlého na Baník, ani na Ostravu. Jsem spokojený a uvidíme, co nám přinese druhá polovina sezony. Chtělo by to potvrdit a zůstat na horních příčkách tabulky,“ říkal rodák z Trenčína Erik Prekop po posledním utkání podzimní části sezony proti Slovácku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Erik Prekop hodnotí podzimní část soutěže, kterou strávil v dresu Baníku Ostrava

V české lize už má na kontě 102 zápasů, před Baníkem hrál v Hradci Králové a pražských Bohemians. Očekávání od Baníku se splnila, nic ho nezaskočilo. „Nic mě nepřekvapilo. Těšil jsem se na region a fanoušky, kteří fotbal berou jako první a poslední. Žádnou obavu jsem neměl, protože v týmu jsou mladí a výborní fotbalisté. Vnímal jsem, že se potřebuji posunout dopředu a to se v Baníku daří, protože je to jeden z top klubů u nás,“ potvrdil slovenský útočník.

Na fanoušky se Prekop těšil a ti ho přijali. „Nikdo mi domů neposílá výhrůžné dopisy, takže asi dobré,“ usmál se.

Žádnou velkou dovolenou v závěru roku ani výběhy se psem Erik Prekop na zimní přestávku neplánuje. „Se psem asi moc na horách nebudeme, protože má po operaci. Má klidový režim, takže si dáme tři nebo čtyři dny volna. Pak budu asi čtyři dny v Zakopaném a pak už jen doma. Nic velkého nechystám. Nedovedu si představit, že bych po celém roku, kdy jsem někde pryč, ještě odcestoval třeba na týden,“ doplnil autor šesti ligových gólů za Baník a dvou v Konferenční lize.