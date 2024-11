Je to poločas, musíme se držet při zemi, uklidňuje po nečekané výhře nad Belgií trenér jednadvacítek

Čeští fotbalisté do 21 let vykročili za postupem na EURO. Na turnaj, který bude v létě hostit Slovensko, přiblížila národní tým nečekaná výhra v úvodním barážovém utkání v Belgii. Nejprve se šťastným gólem ve 34. minutě prosadil Adam Karabec, v 80. minutě zvyšoval David Fila. Odvetu sehrají čeští fotbalisté v úterý v Hradci Králové. Od zpravodaje z místa Lovaň (Belgie) 8:42 16. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalová jednadvacítka porazila Belgii 2:0 | Foto: David Catry | Zdroj: Reuters

„Dovézt si do Hradce třeba 1:0 by za mě bylo úplně ideální,“ doufal ještě před utkáním útočník Václav Sejk. Přání vypadalo vzhledem k výsledkům domácích Belgičanů jako zbožné. Jenže sen českého kapitána nakonec dopadl ještě lépe.

Mohl za to i úsměvný gól Karabce. Belgický brankář ho totiž trefil odkopem a míč se dokutálel za čáru.

„Určitě to byl šťastný gól, ale vyústilo to z našeho tlaku, sami by tu chybu asi neudělali. Instinktivně zvednutá noha a pak už to tam spadlo,“ popsal Karabec, který prý podobnou branku ještě v kariéře nedal.

Velký podíl na českém úspěchu měly dva vynikající zákroky brankáře Lukáše Horníčka a v závěru souboje i další zásah národního týmu z kopačky Fily. Výsledkem je nečekaný triumf na hřišti favorita 2:0.

„Kdyby nám někdo řekl před zápasem, že vyhrajeme venku 2:0, bylo by to – ne k neuvěření, ale byl by to velmi šťastný výsledek. Tohle je samozřejmě nad očekávání,” hodnotil Karabec.

„Je to poločas. Určitě z toho nebudeme skákat tři metry vysoko, naopak se musíme držet na zemi a být připravení. Jsme lehce vepředu, to určitě, ale nic není vyhrané,“ dodal kouč českých fotbalistů do 21 let Jan Suchopárek.

Druhý a definitivní krok k postupu na mistrovství Evropy musí mladí reprezentanti udělat v úterní domácí odvetě v Hradci Králové.

