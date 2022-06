VIDEO: Fotbalista Zlína natočil muže v obchodě, který ho měl rasisticky urážet a udeřit košíkem

Fotbalista prvoligového Zlína Lamin Jawo sdílel na sociálních sítích video, na kterém je muž, který ho měl rasisticky urážet. Devětadvacetiletý rodák z africké Gambie pak celou situaci podrobně popsal v dalším příspěvku na svém instagramovém účtu. Vedení zlínského klubu o incidentu ví, ale na žádost fotbalisty se k němu nechce více vyjadřovat. Zlín 14:20 28. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gambijský fotbalista ve službách Zlína Lamin Jawo | Zdroj: Profimedia

„Je to vtipné, nebo smutné?“ začíná otázkou svůj příspěvek na instagramu Jawo, který popsal situaci, která se mu nedávno přihodila během nákupu ve zlínském obchodě.

„Po tréninku jsem šel do supermarketu koupit nějaké ovoce. Telefonoval jsem a někdo se mě zezadu dotkl. Když jsem se otočil, abych se podíval, tak ten člověk řekl, že český Zlín není město pro černochy a že černoši mají jít domů,“ napsal sedmadvacetiletý fotbalista původem z Gambie na sociální síti.

„Podivil se, že mluvím česky, ale pořád opakoval ‚černí, běžte domů‘ s rukama nahoře, jako by slavil vítězství,“ dodal útočník prvoligového Zlína.

Na videu je pak zdokumentovaný zbytek situace, ve které postarší muž Jawa po několika výzvách udeří nákupním košíkem a následně odchází pryč.

21. století



Útočník Zlína Lamin Jawo jde do potravin a náhodný důchodce ho začne rasisticky urážet, že Zlín není město pro černé lidi, ať se vrátí domů. Když ho gambijský fotbalista začal natáčet, tak ho ten chudák chtěl napadnout.



Stydím se... hnus...



✊ pic.twitter.com/tw3rD6RA2H — baaza (@Baaza22) June 27, 2022

„Sdílel jsem to, protože to je potřetí, co mám tuto zkušenost,“ vysvětlil Jawo, proč se rozhodl o nepříjemný incident podělit s ostatními.

Football Club Fastav Zlín

@footballzlin VYJÁDŘENÍ | Rasistický a fyzický útok, ke kterému došlo včera na našeho hráče Lamina Jawa kategoricky odsuzujeme a je nesmírně smutné, že se v dnešní civilizované době musíme těmito věcmi zabývat.



Lamine, stojíme za tebou 💛💙👇 1 35