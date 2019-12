Fotbalová liga v prosinci. V páteční předehrávce v Liberci se teploty pohybovaly pod bodem mrazu

Fotbalisté Slavie v lize znovu potvrdili svoji dominanci. Pražané v 19. kole zvítězili v Liberci hladce 3:0 a je tak jasné, že i po tomto víkendu povedou tabulku minimálně o 11 bodů. Hráči obou týmů bojovali pod Ještědem i s nevlídným počasím. Teploty totiž během utkání klesly pod bod mrazu. Liberec 13:56 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Malinský (vlevo) v souboji s Nicolaem Stanciuem | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Na utkání Liberce se Slavií nakonec dorazilo přes pět tisíc fanoušků, včetně početné skupiny slávistů. Většina z nich v teplých bundách, rukavicích a s kulichy na hlavě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké je to sledovat ligový fotbal v prosinci ve večerním promrzlém Liberci zjišťoval reportér Lukáš Michalík

„Jinak to v Liberci za takového počasí nejde. Navíc když se dá předpokládat těžký zápas, ve kterém nás asi nezahřejí tři body, tak taková výbava musí být,“ popsal Radiožurnálu divák Honza, který držel palce domácímu Slovanu.

„Mikina, tričko, bunda, nákrčník, čepice,“ vyjmenoval liberecký fanoušek své zbraně proti vlezlému počasí.

Zatímco lidé na tribunách čelili mrazu zabalení do dek a s horkým čajem z přilehlých občerstvovacích stánků, řada fotbalistů pobíhala po trávníku jen v trenkách a v dresu s krátkým rukávem.

Slavia zvítězila v Liberci 3:0 a vede ligu už o 14 bodů. Bohemians doma poprvé v sezoně padli Číst článek

„Věřím, že na tribuně byla ještě větší kosa, my jsme aspoň mohli běhat. Dopoledne jsme měli rozcvičení a to byla zima snad ještě větší, takže jsem se bál, co přijde večer. Ale nakonec to asi i díky energii zápasu tak hrozné nebylo,“ popisoval pár minut po závěrečném hvizdu střelec úvodní slávistické branky Milan Škoda.

„Snažím si to během utkání nepouštět do hlavy, ale zima je. A bude i v únoru, až liga znovu začne. Tady jsou bohužel takové klimatické podmínky,“ dodal liberecký brankář Filip Nguyen.

Nabitý podzimní program fotbalové ligy skončí až příští víkend kompletním 20. kolem.

V Liberci dnes víc táhl hokejový Třinec než fotbalová Slavia ⚽️.

Přesto děkujeme všem, kdo i v tomto počasí dorazili na stadion U Nisy... — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) December 6, 2019