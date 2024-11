Náramně se nám povedl vstup do druhé půle. Klub si výhru zasloužil, říká kapitán Boleslavi Suchý

Nečekané tři body vybojovali v základní fázi Konferenční ligy fotbalisté Mladé Boleslavi. Španělský Real Betis Sevilla porazili 2:1, když nepříznivé skóre otočili Matyáš Vojta a Patrik Vydra. Fanoušci středočeského celku tak mohli slavit. Mladá Boleslav 11:31 29. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Mladé Boleslavi slaví gól na 2:1 v zápase Konferenční ligy proti Realu Betis | Foto: Radek Petrášek / ČTK

Na rozdíl od fanoušků smutek zavládl v táboře španělského celku. Trenér Manuel Pellegrini se nevymlouval. Naopak kritiku namířil do vlastních řad. Mladoboleslavské fotbalisty dovedl k vítězství s kapitánskou páskou Marek Suchý.

Poslechněte si fotbalisty Mladé Boleslavi po překvapivé výhře nad Betisem

„Rozhodl předvedený výkon a vůle. Chtěli jsme něco dokázat a na hřišti to bylo vidět. Sice jsme prohrávali, ale už v první půli jsme posledních patnáct minut hráli skvěle. Škoda, že už tam jsme nedali gól, ale povedl se nám vstup do druhého poločasu. Pak se nám povedl i vstup do druhého poločasu a dopadlo to skvěle,“ popisoval Suchý.

Mládí vpřed

Vedle jeho zkušeností ale rozhodovali mladíci v boleslavské sestavě – vyrovnávající gól vstřelil Matyáš Vojta a rozhodl Patrik Vydra. V rozmezí pouhých tří minut a dvaadvaceti sekund.

„Útočník tam od toho je. Neřešíme, kdo dá gól, a všichni jsme nadšení stejně. Klukům to moc přeji. V první půli škoda dvou vyložených šancí a hodně jsem si přál, abychom to už odšpuntovali, protože jsem cítil, že na to máme. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ přiznal Suchý.

Oba střelci si výhru užívali. Byl to pro ně zatím největší zápas kariéry. „Šel jsem tam klasicky na přední tyč na blind. Nějak jsem tam stál a šťastně se to pro mě odrazilo. Naštěstí tuhle šanci už jsem využil a pak jsme se dostali na koně. Pokračovali jsme v dobré hře a dali gól na 2:1. Tým to odmakal a máme skvělé vítězství,“ řekl Vojta.

V 54. minutě rozhodl trefou Patrik Vydra, který se prosadil po rohovém kopu. „Pro celý klub je to velký úspěch. V Evropě se nám výsledkově tolik nedařilo, ale proti Betisu jsme předvedli kvalitní výkon a zaslouženě vyhráli,“ uvedl Vydra.

Nečekaná výhra udržela Středočechy ve hře o postup do další fáze Konferenční ligy.