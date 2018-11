Vstup dubajské firmy do fotbalové Opavy se nekoná, potenciální kupci nezaplatili kauci

Opavský fotbalový klub nového majitele mít nebude. Dubajská firma Group Privee & Cie Limited vlastněná Čechem Martinem Grohem, která údajně měla o prvoligový tým zájem, nezaplatila slíbenou kupní cenu 50 milionů korun. Zastupitelé proto v pondělí zrušili říjnové usnesení, které s prodejem dvou třetin akcií počítalo. Opava 22:41 5. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dubajská firma vlastněná Čechem Martinem Grohem slezský klub nekoupí. Nezaplatila kauci. | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Peníze na účet města nepřišly. Nabídka byla časově omezená do konce října. Museli jsme se k tomu nějak postavit. I přesto, že zájemce usiloval o prodloužení lhůty, nakonec jsme se rozhodli usnesení zrušit," řekl pro ČTK primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Usnesení schválilo předchozí zastupitelstvo počátkem října. Podmínkou, aby primátor smlouvu podepsal, bylo doložení majetkových informací ke společnosti i zaplacení kupní ceny 50 milionů korun.

Opava, která se v létě po třinácti letech vrátila do nejvyšší soutěže, se strategického partnera snaží získat dlouhodobě. Nabídka Groha, který tvrdil, že jeho firma bude do měsíce součástí velké skupiny kolem soukromé francouzské banky Montpellier, byla časově omezená. Smlouva měla být podepsána do konce října.

Podle dohody měl investor zaplatit za dvě třetiny akcií 50 milionů korun ještě před podpisem smlouvy. Na kontě města měly být ale už počátkem října. Groh 4. října na zastupitelstvu vystoupil a odpovídal na dotazy zástupců města. Ti narazili i na jeho exekuce ve výši několika set tisíc korun. Jejich existenci potvrdil, blíže se k nim ale veřejně vyjadřovat nechtěl s tím, že jde o citlivou soukromou záležitost.