Bez Olayinky a Masopusta. Fotbalová Slavia přišla do konce sezony o dva klíčové hráče

Fotbalisté Slavie přišli před koncem sezony o dva důležité hráče. Pravý bek či záložník Lukáš Masopust a křídelník Peter Olayinka utrpěli v nedělním utkání posledního kola základní části první ligy proti Hradci Králové vážnější zranění a nestihnou se dát do pořádku nejen do středečního finále domácího poháru na Spartě, ale ani do následné pětikolové nadstavby v nejvyšší soutěži.

Praha 17:09 2. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít