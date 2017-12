Skvělí fanoušci na obou stranách a v hlavní roli slávista z Ostravy, který pálí do obou bran

Fotbaloví fanoušci Slavie a Baníku patří k těm nejoddanějším v Česku. Spoustu svých peněz i volného času často investují do podpory klubu, za kterým jezdí ve velkém počtu i přes kus republiky. Že to občas přináší i problémy bylo vidět a slyšet i v Edenu, při ligovém zápase, ve kterém Pražané zvítězili 2:1. Praha 15:35 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček ze Slavie v souboji s Tomášem Poznarem z Baníku | Zdroj: ČTK

„Dostali jsme příkazem, jak máme jít oblečení. Řeklo se, že všichni půjdou v černém, tak jdeme všichni v černém. Triko, bunda a baníkovský znak,“ popisuje fanoušek Baníku Miroslav.

Baníkovský dres má Miroslav pod dvěma bundami, ale modrobílou šálu nesundává z krku ani když cestuje po Praze, kde kvůli práci žije. Nemá prý důvod.

„Myslím, že je to podstatně klidnější. Jedu tramvají i se slávisty a nic se neděje. Když jsme teď byli na Spartě, tak to bylo o hubu,“ přiznává Miroslav, což ale neznamená, že nejsou v zápasech Slavie a Ostravy na stadionech problémy.

Radikální fanoušci vedou své různé boje a dovedou na sebe upozornit i tak, že pak rozhodčí přeruší utkání, jak se to stalo i teď v Edenu po sérii dělobuchů z baníkovského sektoru v prvním poločase.

„Pro hráče, který je nejblíž, to není úplně příjemné. Zvlášť když se snaží soustředit na hru a za zády mu něco bouchne. Člověk si ale musí zvyknout. Rozhodčí to přerušil, uklidnilo se to a v klidu jsme to dohráli.“

„Oba kluby mají určitě super fanoušky a ti naši jsou super, protože jezdí ve velkých počtech i na venkovní zápasy. Klobouk dolů před nima.“

Doplňují se Michal Frydrych a Robert Hrubý, prvního vychoval Baník a teď hraje ve Slavii, ten druhý to má přesně naopak. Ale pokud jde o pohled na fanoušky, tam je to stejné.

„Slavia a Baník mají asi nejlepší fanoušky, takže to byl takový souboj, že se na to oba tábory připravovaly,“ říká Michal Frydrych, který zažil i kuriózní situaci. Protože si dal nejdřív vlastní gól a pak vstřelil i ten vítězný, skandovaly jeho jméno po brankách postupně oba fanouškovské tábory.

„Před zápasem jsem se těšil, ale začátek mi moc nepomohl, když jsem si dal vlastní gól, ale věděl jsem, že to budu muset nějak odčinit, a nakonec jsem dal gól i do té správné sítě,“ oddechl si nakonec Michal Frydrych.

Už dlouho tu nebyl tak plnej sektor hostí. Těším se na atmosféru #slavia #banik pic.twitter.com/tUWKloIdbt — mabepool (@mabecz) 1 December 2017