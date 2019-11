Musel jsem se svléknout skoro donaha, prozradil před zápasem s Barcelonou trenér Trpišovský

Bouchání pokličkami, hrnci, pánvičkami a dalšími věcmi dávají obyvatelé Katalánska najevo nesouhlas s odsouzením politiků, kteří v říjnu od španělského nejvyššího soudu dostali vysoké tresty vězení za uspořádání neústavního referenda o nezávislosti Katalánska v roce 2017.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenér fotbalistů Slavie Praha prozradil, proč se musel svlékat téměř donaha

„Musíme se alespoň nějak vyjádřit, protože to, co se děje, je absolutně neakceptovatelné. Ráda bych, aby náš protest něco změnil, ale bude to těžké. Nebo spíš nemožné," shodují se protestující nedaleko kongresového centra, kde se právě nachází španělský král Felipe.

Barcelonskou vášeň pro fotbal podle nich ale napjatá situace neovlivní. „Lidé myslím budou doma sledovat fotbal v televizi, tím jsem si docela jistá.“

Fotbalisté Slavie bydlí ve stejném hotelu jako španělský král, jen kousek od kongresového centra, ale do pokojů sešívaných prý hluk z ulic nedolehne. Že však situace není úplně běžná, to si slávisté museli všimnout.

„V životě jsem neviděl pohromadě tolik bodyguardů na jednom hotelu. Dnes jsem se musel u vstupní kontroly svléknout skoro donaha,“ prozradil Radiožurnálu trenér Trpišovský.

Jak se Slavii na půdě slavné Barcelony v Lize mistrů povede, si můžete poslechnout v přímém přenosu, který na Radiožurnálu začíná v 18.55.