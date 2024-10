Slavia ukázala recept, my musíme hrát ale jiným stylem, ví Bečka před bitvou proti Ludogorci

Fotbalisté Plzně přivítají po remíze 3:3 ve Frankfurtu ve druhém utkání hlavní fáze Evropské ligy Ludogorec Razgrad. Ve Štruncových sadech se začne hrát v 21 hodin a zápas to bude pikantní pro videoasistenta Viktorie Zdeňka Bečku. Ten totiž dovedl bulharský tým v roce 2020 jako asistent Pavla Vrby k mistrovskému titulu. Plzeň 14:36 3. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Asistent trenéra Viktorie Plzeň Zdeněk Bečka | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

„Jako první mi naskočí, že jsem tam prožil rok života. Bohužel v období covidu, takže se tři měsíce nehrálo, což bylo jediné negativní. Jinak bylo vše ostatní fajn,“ vzpomíná na angažmá v Razgradu současný videokouč Viktorie Zdeněk Bečka. V roli asistenta si z Bulharska odvezl řadu zážitků i mistrovský titul a v klubu vnímal i špičkové zázemí.

„V Ludogorci bylo vše na úrovni. Výborní lidé v klubu, realizačním týmu, skvělé tréninkové centrum, ale i výborní lidé kolem,“ říká Bečka.

Ludogorec Razgrad vyhrál 13 titulů v řadě a na domácí scéně nemá konkurenci, za úspěchy stojí magnát Kiril Domusčiev vlastnící farmaceutickou firmu. „Za rok, co jsem tam strávil, jsem se s ním potkal jen dvakrát. Moc do Razgradu nejezdil, spíš to řešil s generálním manažerem, který s námi byl dennodenně. Je to velice bohatý člověk, a když si něco usmyslel, tak si to prosadil. Trenéři se tam hodně střídají. Pro šéfa bylo vždy důležité jen to, aby se klub dostal do Ligy mistrů. Pokud se to v daný okamžik nepovede, tak většinou trenér končí,“ uznává Bečka.

Bulharský gigant

Zatímco v Bulharsku Ludogorec dominuje, na Evropské scéně podle Zdeňka Bečky za velkokluby výrazně zaostává. „Na bulharskou ligu je to extrémně nadstandardní tým. Když jsem tam vyhrál s týmem já, tak to byl asi devátý titul v řadě. V evropské konkurenci už to takové není. Majitel klubu si myslí, že mužstvo je konkurenceschopné velkým týmům, ale není,“ přiznává.

Teď přijíždí bulharský mistr do Plzně. Cestu k úspěchu proti němu naznačila Viktorii minulý týden Slavia, která v Razgradu zvítězila 2:0. „Ukázalo se, že Ludogorec je k poražení. Určitě máme šanci ho porazit, ale Slavia hraje jiným stylem. Vlétla na ně důrazem, agresivitou, ale i tak věřím, že i my jsme schopní Ludogorec porazit,“ myslí si jeden z asistentů Miroslava Koubka Zdeněk Bečka.

Duel Evropské ligy Viktoria Plzeň – Ludogorec Razgrad začne ve 21 hodin, přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport.

