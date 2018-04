Slávistům chybělo v zápase se Slováckem video. 'Vyhráli bychom 3:0,' tvrdí záložník Souček

Fotbalisté Slavie zažili v téhle ligové sezóně jedno poprvé - v domácím utkání nedokázali dát gól. Se Slováckem ve 26. kole remizovali 0:0 a stále víc a víc se jim vzdaluje šance na obhajobu titulu. Slávisté se zlobili na rozhodčího, který měl podle nich odpískat minimálně jeden pokutový kop. Praha 10:30 30. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Souček ve skluzu během zápasu proti Slovácku. | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Myslím, že tam nebyla jen jedna neodpískaná penalta. Nevím, nechci to hodnotit, ale jenom mě mrzí, že nebylo video, protože to bychom vyhráli 3:0," vyprávěl po zápase slávistický záložník Tomáš Souček.

Tomáš Souček si posteskl i nad věcí, o které se prakticky neustále hodně obecně mluví. Video je v české lize od jarní části většinou jen na jednom utkání - tentokrát ale pro zajímavost nebylo nikde - a zrovna Slavia s ním má už dost zkušeností - ať už dopadly jednotlivé situace v její prospěch nebo ne.

I tentokrát byly v utkání sporné momenty, které vypadaly na první pohled všelijak - hráči i trenér Jindřich Trpišovský měli pocit, že nejméně jedna penalta se měla pískat.

„Nevím, jestli bychom ty penalty proměnili, to je taky otázka. Každopádně si myslím, že kdyby tu bylo video, minimálně jedna z těch situací tak posouzena být musí. Je to škoda. Znovu opakuji, čím dřív to bude na všech stadionech, tím lépe. I když to samozřejmě není jednoduché, myslím, že to je priorita, na kterou by se měli všichni soustředit," řekl Trpišovský.

Slavia se ale musí teď koncentrovat i podle hráčů hlavně na vlastní výkony a na to, aby dávala góly a vyhrávala. Obhajoba titulu už vypadá nereálně. Plzeň má náskok devíti bodů a příště může právě v Edenu slavit, pokud se jí povede uhrát aspoň remízu. Slávisté ale chtějí ještě mistrovskou radost Viktorie oddálit.

„My se musíme soustředit na druhé místo, takže proti Plzni půjdeme s tím, že chceme tři body. Soustředíme se sami na sebe," říká Tomáš Souček, který ale kvůli čtvrté žluté kartě o tenhle zápas přijde.