Spartu čeká proti Teplicím boj. Očekávám dobrou obranu Hradce v zápase proti Plzni, předvídá Horváth

Po reprezentační pauze má nejvyšší domácí fotbalová soutěž na programu 16. kolo. Pražská Sparta se na domácí půdě pokusí znovu nastartovat k lepším výkonům, protože z posledních tří ligových kol získala pouze bod. „Sparťané to nebudou mít vůbec lehké. Očekávám jejich velký tlak, ale nespoléhám na to, že by měli vyhrát třeba tři nula," myslí si před sobotním fotbalovým programem expert Radiožurnálu Sport Pavel Horváth. Rozhovor Praha 11:56 23. listopadu 2024

Nejlepší formu před reprezentační pauzou prokázal ostravský Baník, který vyhrál poslední tři ligové zápasy. Věříš, že uspěje i na jablonecké Střelnici, kde rozehraje utkání ve 13 hodin a 30 minut?

Jablonec je doma nepříjemný a může potrápit kohokoliv. Baník vykazuje dobrou formu, ale musí ji potvrdit proti silnějšímu soupeři. Pokud by uspěl i v Jablonci, tak už je to razítko na to, že patří do špičky v lize.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si experta Radiožurnálu Sport Pavla Horvátha před 16. ligovým kolem

Jak si během kariéry řešil zápasy v chladném počasí?

Nevzpomínám si, že bych někdy hrál v dlouhých elasťákách. Určitě jsem si ale občas bral tričko s dlouhým rukávem, někdy i rukavice. Jinak mi ale rukavice vadily, bral jsem si je jen na rozcvičku, abych se zahřál, ale při zápasech mi v nich bylo vedro. Je to hodně individuální. Chápu hráče, že se v teplotách kolem bodu mrazu oblékají více, ale v adrenalinu a zápřahu zápasu málokdo myslí na to, zda je teplota pod nulou.

Na pražské Letné v 16 hodin přivítá Sparta Teplice a fanoušci hostů dorazí v oblecích a kravatách. Tepličtí fanoušci tím reagují na vyšší cenu vstupenek, ale pražský celek přislíbil, že za každého fanouška hostů pošle 500 korun do teplického nadačního fondu. Jak se díváš na situaci kolem ceny lístků na Spartě?

Lístky jsou trochu napálené. Pokud je o zápasy zájem, tak je to pro Spartu výhoda. I pro vlastní fanoušky je to ale hodně drahé. Od teplických fanoušků je to dobrý vtip, protože lístky jsou skoro stejně drahé jako do divadla. Adekvátní je ale i reakce Sparty, která některé peníze vrátí do teplické nadace. Je to příběh kola.

Zabere Sparta v duelu proti Teplicím a zaboduje naplno?

Nebude to mít vůbec jednoduché. Očekávám velký tlak Sparty a chuť udělat něco s dosavadním průběhem sezony. Rozhodně nejsem přesvědčený o tom, že by Sparta měla vyhrát třeba tři nula.

V dalším sobotním utkání, které startuje v 16 hodin, vyzve Slovácko účastníka evropského poháru Mladou Boleslav. Co od duelu očekáváš?

Od té doby, co na Slovácku skončil Roman West, se tam určitě něco děje. Mužstvo se semklo a chce ukázat, že fotbal hrát umí. Boleslav má podivnou sezonu. Moc často nevyhrává, ale je v pohárech, což může tým trochu rozhodit. Trochu víc na vítězství favorizuji Slovácko.

Zajímavý zápas může večer zažít útočník Plzně Daniel Vašulín, který pokud dostane šanci, tak se poprvé představí na půdě bývalého klubu, Hradce Králové. Jaké pro tebe byly zápasy, když jsi nastupoval poprvé na hřišti týmu, kde jsi před tím působil?

Měl jsem toho o trochu víc než Daniel Vašulín. Přijedeš do známého prostředí, kde plno lidí znáš, protože tým z marketingového oddělení nebo správci stadionů se zas tak často nemění. Rád se s nimi pozdravíš, ale na hřišti přemýšlíš, jak být úspěšný pro svůj tým. Uvidíme, zda Vašulín dostane šanci. Naopak v dresu Hradce Králové jsou Václav Pilař s Adamem Vlkanovou, což je také pikantní záležitost.

Hradec Králové v posledním domácím duelu obral o body Slavii, když remizoval 1:1. Může uspět i proti dalšímu favoritovi?

Hradec Králové je doma hodně silný. Trenér Horejš připraví mužstvo po defenzivní stránce znovu tak, že to Plzeň bude mít těžké. Plzeň asi nebude mít tolik šancí a bude záležet na tom, jak bude produktivní. Je také otázkou, jak budou unavení Pavel Šulc s Lukášem Červem a Václavem Jemelkou, kteří za sebou mají reprezentační zápasy a hodně nabitý program. Toto trio nyní patří mezi klíčové hráče Viktorky.