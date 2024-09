Šulc je ve skvělé formě. Čeká nás velký zápas, na který se těšíme, říká Trpišovský před utkáním s Plzní

Už je to pět měsíců, co Slavisté naposledy prohráli ligový duel. A to právě s plzeňskou Viktorií, které podlehli 0:1. Tehdy na rozhodující gól Pavla Šulce přihrával Chorý, který v létě přestoupil po sedmi sezonách na západě Čech do pražské Slavie, kterou koučuje Jindřich Trpišovský.

„Samozřejmě s ním na zápas počítáme. Je vždycky výhoda, že útočník zná obránce, gólmana, prostředí. Určitě je lepší ho mít v takových zápasech na své straně,“ počítá s Chorým trenér Trpišovský. Naopak kouč Plzně Miroslav Koubek nebere svého bývalého svěřence jako téma.

„Myslím, že to bude boj Plzně proti Slavii, ne Plzně proti Chorému. Vždycky je to o týmovém výkonu. Chorý není vzhledem k zápasu stěžejním tématem, není to tak, že by nás nenechal spát. Nezabýváme se tím,“ hlásí trenér Koubek.

Pavel Šulc's recent form for club and country...



2️⃣ games

4️⃣ goals#UEL | @fcviktorkaplzen pic.twitter.com/dwQwSr9pvI — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 18, 2024

Souboj o první místo

Slavia i Plzeň po reprezentační pauze a odloženém kole kvůli povodním už hrály a to úterní dohrávku šestého kola Chance ligy. Slávisté si poradili s Mladou Boleslaví na jejím hřišti 2:0 a Plzeň doma porazila 2:1 Sigmu Olomouc. Trenér Trpišovský se na šlágr s Plzní těší.

„S Plzní to jsou vždycky těžké zápasy, mají skvělého trenéra. Je to silný tým se silnými hráči. Plzeň je top klub. Ukázali to, když se dostali přes kvalifikace Evropské ligy, navíc nedostávají góly. Takže nás čeká kompaktní obrana, dobývání. Šulc je své skvělé formě. Bude to velký zápas, na který se těšíme,“ hlásí Trpišovský.

Slavia vede po sedmi kolech ligu s devatenácti body. Plzeň je třetí se sedmnácti. Zápas o čelo tabulky Chance ligy a také o prodloužení neporazitelnosti v lize mezi Slavií a Plzní začne v pražském Edenu v sobotu v 19 hodin. Přímý přenos utkání odvysílá Radiožurnál Sport.