V Lize mistrů se představí až tři Češi, Vaclík se Suchým budou bojovat o postup ze skupiny

Skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů se blíží ke konci a gradují tak souboje o postup do osmifinále. V nich mohou v úterý večer nastoupit až tři čeští reprezentanti. Boj o postup do jarní fáze se týká obránce Marka Suchého a brankáře Tomáše Vaclíka. Pokud se po zranění dostane znovu do sestavy, může hrát i Patrik Schick Praha 14:27 5. prosince 2017

Vaclík se Suchým reprezentují Basilej, které zatím patří ve skupině B druhé místo. Švýcarský klub, jehož kapitánem je právě Suchý, v minulém zápase porazil slavný Manchester United a v úterý ho čeká Benfika Lisabon. Tomáš Vaclík prohlásil už před začátkem soutěže, že jejich cílem je postup do osmifinále nebo aspoň do Evropské ligy.

„Ambici pořád máme rvát se o postup. Když už ne do další fáze Ligy mistrů, tak do Evropské ligy bychom určitě chtěli postoupit. Loni se nám to nepodařilo, když jsme tu výsledkově skupiny nezvládli. Letos je tu ambice postoupit,“ měl jasno brankář Tomáš Vaclík.

Nyní má Basilej a CSKA, které dnes čeká souboj s Manchesterem, stejný počet bodů, ale švýcarský klub těží z toho, že by při rovnosti bodů postupoval díky lepším vzájemným zápasům.

Takže Suchému, Vaclíkovi a spol. bude stačit uhrát stejný výsledek jako moskevský klub. Pokud nad Benfikou vyhrají, mají postup jistý bez ohledu na druhý zápas ve skupině.

Třetím Čechem je Patrik Schick, který letos v létě přestoupil do AS Řím. Vinou zranění toho ale zatím moc neodehrál. Premiéru v Lize mistrů by si mohl odbýt právě ve večerním utkání proti Karabachu, ve kterém by měl být v základní sestavě.

A bude to případně ostrý start, protože římský klub ještě nemá jistý postup ze skupiny. Pokud ale AS dnes vyhraje, má jistotu, že se ukáže i v jarních osmifinálových bojích.

Zajímavý bude určitě souboj fotbalových gigantů Bayernu Mnichov a PSG. Oba týmy už mají sice jistý postup do osmifinále, ale německý klub bude chtít napravit dojem z prvního utkání, ve kterém prohrál s pařížským klubem 0:3.