‚Ani jsem nevěděl, že je takový.‘ Kouč Plzně chválil po zápase Budějovicích hlavně gólmana Tvrdoně

Pouze tři největší favorité fotbalové Chance ligy ligy jsou po pátém kole bez porážky. S vedoucí Spartou, která jako jediná ještě neztratila bod, a Slavii dokáže držet krok celek plzeňské Viktorie. Západočeský klub zvítězil v Českých Budějovicích 3:0 i díky gólmanovi Mariánu Tvrdoňovi, který v brance opakovaně zastupuje nemocnou jedničku Martina Jedličku. Tvrdoň v den svých 30. narozenin pochytal hned několik velkých šancí soupeře. Praha 7:10 19. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gólman Plzně Marián Tvrdoň vyráží míč do bezpečí | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

Na předních příčkách nejvyšší fotbalové soutěže v Česku jsou po pátém kole všichni největší favorité. Sparty a Slavie se drží Plzeň, která zvítězila na hřišti Českých Budějovic 3:0. Naopak klub z jihu Čech zatím jako jediný nezískal v ligové sezóně bod.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali trenéři Viktorie Plzeň a Českých Budějovic po výhře 3:0

„Je vidět, že šanci chytil za pačesy. Každým zápasem roste, nabírá větší sebevědomí a chytá výborně. Dokonce jsem zaznamenal, že byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu, to svědčí o tom, že Budějovice byly nepříjemný protivník. Měli jsme scény, které musel Marián řešit, takže pochvala. Já jsem ani nevěděl, že je takový,“ pochválil kouč Miroslav Koubek brankáře Viktorie a i pro to, vyhráli jeho svěřenci 3:0 v Českých Budějovicích.

„Na to se nechci vymlouvat, ale byla to situace, která by možná ten zápas úplně jinak naladila z naší strany,“ narážel kouč František Straka na gól, který dal kapitán českobudějovického celku Čermák ve 4. minutě. Ten ale neplatil kvůli předchozí ruce.

„Kluci se s tím důstojně poprali, škoda těch gólů. Zápas na 3:0 nebyl a mrzí mě, že šance, které máme, tak nedáváme. To nás hází dolů. Máme se od čeho odrazit a vím, že je to tristní situace,“ dodal zklamaný Straka.

Fotbalisté Plzně se po zápase v Českých Budějovicích drží dvou největších favoritů pražských „S“, naopak Dynamo jako jediné nemá zatím ani bod.

Tabulka fotbalové ligy 2024/2025 (PLATNÉ K 19. 8. 2024) Tým Z V R P Skóre Rozdíl B 1. Sparta 5 5 0 0 12:4 8 15 2. Plzeň 5 4 1 0 12:1 11 13 3. Slavia 5 4 1 0 9:1 8 13 4. Olomouc 5 3 1 1 8:6 2 10 5. Hr. Králové 5 3 0 2 4:3 1 9 6. Slovácko 5 2 2 1 2:3 -1 8 7. Liberec 5 2 1 2 8:5 3 7 8. Jablonec 5 2 1 2 5:3 2 7 9. Bohemians 1905 5 2 1 2 5:5 0 7 10. Mladá Boleslav 5 2 0 3 10:7 3 6 11. Ostrava 4 2 0 2 3:3 0 6 12. Pardubice 5 1 0 4 4:8 -4 3 13. Teplice 5 1 0 4 5:10 -5 3 14. Dukla Praha 5 1 0 4 2:8 -6 3 15. Karviná 4 1 0 3 3:10 -7 3 16. Č. Budějovice 5 0 0 5 1:16 -15 0