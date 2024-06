Nejsmutnější rekordman NHL: Perry prohrál čtyři finále Stanley Cupu za posledních pět let

Perry zvedl nejslavnější klubovou trofej nad hlavu v roce 2007, když ještě v dresu Anaheimu Ducks se svými spoluhráči dokázali ve finále porazit Ottawu. To bylo ale naposledy.

Přestože měl hbitý útočník ještě několik dalších šancí, vždy mu příležitost proklouzla takzvaně mezi prsty. Rodák z Haileybury se tak v NHL stal neslavným rekordmanem. Přestože za tu dobu vystřídal ještě další čtyři celky, ani jednou neuspěl.

Corey Perry, now becomes the first player in NHL history to lose in the Stanley Cup Final 4 times in 5 years with 4 different teams pic.twitter.com/OOJMflwty8