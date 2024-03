Olomouc ukázala, jaký má mančaft, smekl před hrou soupeře liberecký Filippi. Trenér Pešán chválil lídry

Právě Tomáš Filippi přispěl k výhře v pátém zápase gólem a asistencí. Liberecký postup ale podle jeho slov byl tvrdě vybojovaný.

„Myslím, že kdo si před touto sérií myslel, že to bude 3:0, nebo lehké vítězství, tak se mýlil a já to krotil už od začátku, protože Olomouc ukázala, jaký má mančaft. Když se podíváte na jejich soupisku, je to jeden zkušený hráč vedle druhého. Jsem rád, že se nám to povedlo,“ pochvaloval kvalitu soupeře Filippi.

Bílí Tygři si cestu do čtvrtfinále sami zkomplikovali. Vždyť po dvou domácích zápasech prohrávali v sérii 0:2.

„Udělali jsme v prvních dvou zápasech spoustu chyb. Možná taková trošku bohorovnost, možná jsme chtěli být ofenzivní a tak dále. Trošku jsme si narovnali věci v Olomouci po příjezdu a řekli jsme si k tomu pár věcí. Myslím, že to lídři vzali za správný konec a otočili sérii,“ těšilo libereckého trenéra Filipa Pešána.

Zahozená šance

Naopak Olomoučtí už nenašli síly, aby víc soupeře potrápili. „Teď je to velké zklamání, představovali jsme si to jinak, ale u těch dvou domácích zápasů jsme alespoň jeden z nich měli zvládnout. Hlavně ten první, kdy jsme po dvou třetinách vedli a prohrajeme ve vlastní přesilovce. Psychickou výhodu, kterou jsme měli jsme ji hodili soupeři na talíři. Tady v Liberci jsme měli hodně vyloučených a v poslední třetině už jsme neměli dostatek sil, abychom s tím něco udělali,“ říkal olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.

Pro tým z Hané porážkou pod Ještědem sezona skončila, Bílé Tygry pak čeká už v pátek první čtvrtfinálový duel play-off Tipsport extraligy na ledě Sparty.