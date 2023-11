Třinečtí hokejisté porazili Kladno v prodloužení, Mladá Boleslav nestačila na Pardubice a je poslední

Třinečtí hokejisté zdolali ve 23. kole extraligy na svém ledě Kladno 4:3 v prodloužení a bodovali v patnáctém utkání v řadě. V čase 61:42 rozhodl svým druhým gólem v zápase Daniel Voženílek. Výhru domácích podpořil dvěma trefami také Richard Pánik. U všech branek Kladna figuroval Eduards Tralmaks (2+1). Kladno prohrálo poosmé za sebou a během této série získalo jen dva body. Třinec (Frýdecko-Místecko) 19:54 28. 11. 2023 (Aktualizováno: 20:16 28. 11. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třinečtí hokejisté se radují z gólu | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Mazanec inkasoval z první střely, překonal jej Tralmaks z pravého kruhu nad vyrážečku. Domácí vyrovnali milimetrovou ranou Pánika, gól ale platil až po upozornění videorozhodčího. Hra totiž po střele třineckého útočníka pokračovala skoro tři minuty v domnění, že trefil tyč.

Eduards Tralmaks potvrdil roli nejlepšího střelce týmu. V přesilovce vypálil z vrcholu kruhu a zapsal svůj druhý gól v utkání! #momentytelh pic.twitter.com/Mjoi3Mkxvl — Tipsport extraliga (@telhcz) November 28, 2023

Pánik mohl překlopit skóre na stranu Třince, po sólu od vlastní modré čáry se prokličkoval až před Bowa, ale nezvedl bekhendem puk nad beton.

A tak druhý gól v zápase vstřelil Tralmaks, když využil přesilovou hru opět střelou z pravého kruhu. Oceláři, kteří postrádali tři klíčové hráče (Růžička, Daňo, Hudáček), prohráli popáté v řadě úvodní třetinu.

Už po 46 sekundách prostřední části udeřil z přesilové hry Pánik. Ve zbytku třetiny ale kralovali oba gólmani.

Domácí Mazanec vychytal dvakrát v gólové šanci Pytlíka. Na druhé straně Bow zneškodnil průniky obránců Jeřábka a Kundrátka a pohotově se natáhl i proti dorážce Voženílka do prázdné branky.

Třetí gól Třince měl v úvodu poslední třetiny na hokejce Polášek, ale netrefil odkrytou branku a nechal vyniknout Bowa. Domácí přesto brzy vedli. V přesilové hře se prosadil tečí Voženílek. Kladno vyrovnalo v 50. minutě střelou Ticháčka z pravého kruhu.

Duel dospěl až do prodloužení, do kterého si domácí přenesli 119 sekund přesilové hry. V jejím závěru trefil Nestrašil tyč a od Voženílka se puk odrazil do branky. Rozhodčí si ještě u videa dlouho prohlíželi, zda třinecký hráč nekopl úmyslně kotouč do branky, ale gól uznali.

Boleslav znovu na dně

Mladé Boleslav prohrála s vedoucími Pardubicemi 1:4 a klesla zpět na poslední místo tabulky, které opustila po nedělní výhře v Kladně. Bruslařský klub si doma připsal osmou porážku z posledních devíti duelů. Ve vzájemných duelech s Dynamem neuspěl popáté za sebou.

Mladá Boleslav se do souboje s Pardubicemi pustila bez bázně a v úvodní třetině byla k vidění vyrovnaná partie. Největší šanci ale měli hosté. V 15. minutě ulej domácí obraně Sedlák, ale na brankáře Růžičku si nepřišel. Boleslav následně nejvíc zahrozila v početní výhodě, ale Järvinen puk po Aaltonenově nabídce na brankovišti netrefil.

Do druhé třetiny nastoupil aktivněji favorit z Pardubic a byl odměněn první brankou. Košťálkova dělovka skončila až za zády domácího brankáře. Mladá Boleslav vyrovnala ve 33. minutě a bylo to v přesilové hře. Will neviděl přes clonícího Skalického Aaltonenovu střelu. Dynamo si ještě do přestávky vzalo vedení zpět. Také při početní výhodě pálil nechytatelně Říčka.

Ve třetí třetině se domácí nevzdávali a pokoušeli se o vyrovnání, ale při jejich šancích byl vždy připravený Will v brance hostů. Místo srovnání ale přišla tři minuty před koncem pojistka na druhé straně. Kousal si vyměnil puk se Zohornou a pohodlně jej zasunul do branky. Mladá Boleslav se ještě pokusila o zvrat při hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze další gól Pardubic. Do prázdné branky skóroval Mandát.

Tabulka Tipsport extraliga 2023/2024 (PLATNÉ K 28. 11. 2023) Tým Z V VP PP P Skóre B 1. HC DYNAMO PARDUBICE 23 16 1 4 2 88:49 54 2. HC Sparta Praha 22 13 3 1 5 71:49 46 3. HC Oceláři Třinec 22 10 5 4 3 73:53 44 4. HC Litvínov 22 12 3 0 7 73:61 42 5. Bílí Tygři Liberec 23 9 3 2 9 77:75 35 6. HC Motor České Budějovice 22 9 2 4 7 54:57 35 7. HC KOMETA BRNO 22 9 3 1 9 63:57 34 8. Mountfield HK, a.s. 22 9 2 3 8 58:53 34 9. HC Energie Karlovy Vary 23 7 4 2 10 63:62 31 10. HC Olomouc 22 6 3 3 10 46:62 27 11. HC ŠKODA PLZEŇ 21 6 2 3 10 48:61 25 12. Rytíři Kladno 21 3 3 4 11 48:77 19 13. HC VÍTKOVICE RIDERA 20 4 1 4 11 46:66 18 14. BK Mladá Boleslav 23 4 2 2 15 47:73 18