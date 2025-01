Manko čtyř gólů a těžký soupeř. Hokejisté Sparty se chystají na odvetu se švédským Färjestadem

Mají hodinu čistého času na to, aby vyhráli minimálně o čtyři góly. Jinak hokejová Sparta v Lize mistrů skončí. Pražany čeká zápas na ledě švédského Färjestadu, za který by měl nastoupit i bývalý sparťan David Tomášek.

Když v Praze nastoupili hokejisté do letadla, na opěrkách sedadel je přivítalo nejen logo Sparty, ale také nápis „Letíme bojovat o finále“. Jednoduchá věta, ale těžký úkol.

„Teď se vracíme domů a myslím si, že jsme v dobré pozici,“ řekl po prvním zápase jediný česky mluvící hokejista Farjestadu Marián Studenič.

V odvetě k němu přibude nejproduktivnější hráč švédské ligy – David Tomášek, který první semifinále vynechal kvůli zranění. Svým způsobem se na něj těší i obránce Sparty David Němeček, který se do sestavy vrátil po dlouhých devíti měsících.

„S Tomasem jsme dobří kamarádi, jsme v kontaktu a rozumíme si. Už jenom to, že se uvidíme, je skvělý. Tomasovi to hrozně sedlo, daří se mu, zlepšil se. Je to výborný hokejista, to víme už z působení tady ve Spartě a budeme si na něj muset dát pozor. Je to nebezpečný hráč,“ uvedl pro Radiožurnál Sport.

Stejně jako Němeček se na společné setkání těší obránce Michal Moravčík, který však doufá ve výhru svého týmu.

„Tomas je vynikající hráč, momentálně nejtopovější centr v Evropě,“ vysekl českému útočníkovi poklonu trenér Sparty Pavel Gross, stejně jako celému Färjestadu, o kterém tvrdí, že je to nejspíš nejlepší tým v Evropě.

První semifinále sice David Němeček nehrál, ale i tak o soupeři ví dost. „Mají obrovskou kvalitu a já s tím tvrzením pana trenéra Grosse souhlasím, obzvláště teď u nich na velikém kluzišti to bude náročný, protože Färjestad výborně bruslí. Celkově švédské týmy bruslí skvělé a hlavně jsou zvyklé na velké rozměry hřiště. Já ale věřím, že to minimálně zdramatizujeme.“

Sparta bude odvracet úvodní domácí porážku 2:6. Aby dotáhla zápas alespoň do prodloužení, musí vyhrát o čtyři góly. Branky se totiž ve dvojzápasech play-off Ligy mistrů sčítají. Druhé semifinále Färjestad – Sparta začne v 19 hodin a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.