Hokejová dvacítka se připravuje na zápas se Švédy. Čeští hráči mají zákaz vycházení

Profesionální sportovci sice za sportem cestují po celém světě, ale málokdy mají možnost navštívit zemi jako běžný turista. To platí i pro české hokejisty na mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Po vyhraném duelu s Ruskem měli volné odpoledne, ale od trenéra Pešána dostali zákaz vycházení. Buffalo/USA 15:04 28. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejová reprezentace do 20 let | Foto: Česká hokejová reprezentace | Zdroj: https://twitter.com/narodnitym

„Kluci mají zákaz vycházení, protože zima je obrovská. Nechci, aby cestovali někde po halách a koukali na hokej nebo aby cestovali po obchoďákách. Všechny zápasy, které se hrají, běží v televizi,“ říká Pešán. Zdá se, že pravidla trenéra Filipa Pešána můžou být pro české hokejisty na mistrovství světa přísná.

Skvělý vstup českých mladíků. Hokejisté do 20 let porazili Rusy 5:4 Číst článek

Svým svěřencům se ale snaží poskytnout jen to nejlepší zázemí. „K ruce mají celý realizační tým. Ten jim z nebe snese první a poslední. Mají veškerý komfort, který potřebují k tomu, aby podali dobrý výkon,“ říká trenér extraligového Liberce.

Dobrou formu budou čeští hráči potřebovat. Dnes je čeká jeden z dalších silných soupeřů, a to Švédsko. Týmy proti sobě v přípravě sehrály několik vyrovnaných duelů, a i to by Čechům podle trenéra Pešána mohlo trochu pomoci.

„Může nám to pomoci, ale jejich tým a i náš tým byly v létě jiné, než jsou teď. Vrátili se jim hráči ze zámoří, teď tam mají i hráče z jejich nejvyšší soutěže. Nám se stalo to samé, takže ty týmy budou trochu jiné. Systémově ale hrajeme podobný hokej, bude záležet na trpělivosti,“ popisuje Pešán.

Nepodělali jsme se, štěstí na konci bylo zasloužené, chválí hokejovou dvacítku kouč Pešán Číst článek

Právě trpělivost byla důležitá v úvodním zápase proti Rusku, který česká reprezentace nakonec vyhrála 5:4 i zásluhou skvělého výkonu brankáře Kořenáře. Jihlavský odchovanec zachytal výborně i díky tomu, v jakém prostředí se turnaj hraje. „Je paráda si zahrát v hale pro NHL. To se v Česku jen tak nevidí. Když přijde dvacet tisíc lidí, je to taky o něčem jiném. To je asi ta největší motivace,“ přiznává český brankář.

Motivace nechybí ani Danielu Kurovskému, který si je vědom toho, že technicky jsou Švédové vybaveni ještě lépe než Rusové a první výhra Čechům hodně pomohla. „Za tu výhru jsme strašně moc rádi. Cítíme se teď mnohem lépe, není na nás takový tlak. Pokusíme se porazit i Švédy. Když budeme dodržovat taktiku jako s Rusy, máme šanci uspět. Budeme odpočatí a půjdeme si pro tři body,“ říká odhodlaně.

Zápas Česko - Švédsko začíná ve čtvrtek v deset hodin večer.