Nová smlouva a důležitější role. ‚Bude na mě větší tlak, ale za něj jsem rád,‘ hlásí útočník Caroliny Nečas

Martin Nečas v květnu výrazně pomohl českým hokejistům k triumfu na domácím mistrovství světa, ale následně prožil velmi nejisté léto se šťastným koncem. Hokejový útočník se nakonec dohodl na nové dvouleté smlouvě s Carolinou a v týmu, který se v posledních šesti sezonách vždy probojoval do play-off NHL, by měl mít významnější roli.

„Mluvili jsme spolu, vím, že budu víc vytěžovaný, protože někteří klíčoví hráči odešli, takže budu mít větší prostor. A zároveň na mě bude i větší tlak, ale já jsem za to jedině rád,“ přibližuje Martin Nečas, že si ještě před sezonou ujasnili s koučem Rodem Brind'Amourem pozici, ve které bude český útočník nastupovat.

V prvních dvou zápasech si při porážce s Tampou a výhře nad New Jersey připsal celkem jednu asistenci, ale věří, že dál už to půjde lépe a překoná sezonu 2022/2023, ve které dal 28 gólů a celkem nasbíral 71 bodů.

„Chci překonat svoje osobní maximum, což bylo 71 bodů. Dostat se přes to bych považoval za dobrou sezonu. Ale vedle toho také udělat stoprocentně play-off a pak trošku poskočit, protože ty poslední roky jsme byli vždycky dobří v základní části, ale v play-off už tolik ne, tak to chce trochu vybalancovat,“ říká Nečas, který v létě v Carolině podepsal dvouletou smlouvu na 13 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 300 milionů korun).

Nový zámořský turnaj

NHL v únoru uspořádá turnaj Four Nations - toho se zúčastní Kanada, Spojené státy, Finsko a Švédsko – Česko a jiné země pozvánku nedostaly. Toto rozhodnutí kritizoval například David Pastrňák, ale Nečas to nebere jako nějakou křivdu.

„Pokud nepočítáme mistrovství, které bylo super, tak mezi nejlepší čtyřku nepatříme. Kanada, USA, Finsko a Švédsko jsou objektivně před námi,“ uznal Nečas.

Martin Nečas během oslav na Staroměstském náměstí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

A tak se útočník bude soustředit hlavně na to, aby Carolina prošla do vyřazovacích bojů a co nejdál v bojích o Stanley Cup. A pokud by jeho tým opět předčasně vypadl, rád se znovu připojí k národnímu týmu na světovém šampionátu – ten hostí v květnu Švédsko a Dánsko.

„Musím říct, že pokaždé, když budu moct, tak pojedu, pokud budu v dobrém zdravotním stavu. Doufám v to, na mistrovství chci jet vždy, pokud budu moct, to se neodmítá,“ doplňuje český útočník Martin Nečas.