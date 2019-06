„Je to jednoznačně můj nejlepší pocit v životě. Když vezmu všechny aspekty, dřinu, partu, tak je ten pocit tak strašně dobrý! Když jsem měl Stanley Cup konečně v rukách, tep byl snad dvě stě. Tenhle moment jsem si představoval kdysi doma na dvorku hodněkrát... ale je ještě lepší ho fakt držet,“ říkal přímo na ledě nejužitečnější hráč celého play-off útočník Ryan O'Reilly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bude to hodně šílené, vyhlížejí hráči St. Louis mistrovské oslavy ve městě

Bodoval v šesti ze sedmi finálových zápasů, byl jednou z hlavních postav St. Louis. Každý vítězný americký tým má svůj příběh - v tomto případě je to cesta ze dna tabulky v polovině ledna až na úplný vrchol o pět měsíců později.

„Chvilku trvalo, než jsme našli svoji tvář. Museli jsme se stát týmem, který bude štvát soupeře, proti kterému bude těžké hrát, který bude dobře bránit,“ řekl O'Reilly.

Zatímco jedni mluví o svých pocitech, další a další přebírají slavnou trofej.

Nejhorší porážka v kariéře, lituje bostonský Krejčí rozhodujícího zápasu finále NHL Číst článek

„Byl jsem na konci zápasu tak strašně vyčerpaný, navíc jsem si trochu poranil rameno. Museli jsme se všichni trochu namáhat, abychom těch 15 kilo zvedli,“ směje se David Perron.

„Pořád je hodně brzy, pořád to je sen a bude chvilku trvat, než se to vsákne a dojde nám, jaké to je. Teď chci jen slavit se spoluhráči a pak s městem. Tam to bude hodně šílené, bude krásné ho přivézt zpátky a tam to oslavit,“ vyhlíží Zach Stanford pravděpodobně sobotu, kdy by tým měl jet městem a radovat se z trofeje spolu s fanoušky.

Jenže jak někteří v internetových diskuzích hned upozorňují, zrovna v sobotu by mělo ve městě na břehu Mississippi silně pršet.