Nejhorší porážka v kariéře, lituje bostonský Krejčí rozhodujícího zápasu finále NHL

Zdeno Chára seděl skleslý na lavičce v kabině a oči měl zarudlé. Mluvil pomalu, šeptem.

„Těžko hledat slova. Každý z nás si ten konec představoval jiný. Je momentálně velice těžké hledat jakákoliv slova, která by to vylepšila. Jsem hrdý na tým a na to, jak jsme během celé sezony odolávali různým těžkým chvílím,“ říkal Chára.

Chára stejně jako David Krejčí zažil nejslavnější moment Bostonu, když před osmi lety trofej vyhrál. Ale od té doby také jednou ve finále podlehl Chicagu a teď přišla porážka druhá.

„Nejhorší porážka v kariéře. Nebyli jsme ve finále už pár let. Když jsme prohráli v roce 2013, tak z toho mám někdy noční můry. A teď pár let potom porážka v sedmém zápase. Každý se tu bude muset naučit s tím žít, protože takové porážky budou bolet dlouho. Bohužel je to náš nejhorší den v životě,“ líčil David Krejčí s kšiltovkou staženou hluboko do čela, takže mu byly vidět nejvýše nos a líce.

„Hlavně mě to mrzí za hráče, kteří byli poprvé ve finále. Hlavně Torey Krug, jeho druhé finále a obě jsme prohráli. Je to výborný kluk, moc jsem mu to přál. Takové porážky jsou těžké,“ řekl Krejčí.

Bostonský sen zničil zejména gólman Jordan Binnington, který ještě za nerozhodného stavu v úvodu utkání vymazal střelce Bostonu.

„Bylo tam hodně šancí, já tam měl velkou šanci. Mohli jsme dát jeden dva góly. Věřím, že kdybychom dali dva góly z těch velkých šancí, tak bychom si to pohlídali. Ale nějak to tam bohužel nespadlo,“ litoval David Krejčí, zatímco kolem zkroušeně prošel David Pastrňák. Zklamání v jeho tváři bylo ještě násobně vyšší.