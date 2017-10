Hokejisté Liberce porazili v předehrávce 17. kola Olomouc, zvítězili ale až po nájezdech

V úvodu hrozili více hosté, jenže gólman Will jejich pokusy pochytal. V páté minutě mohli jít do vedení Bílí Tygři, když Bakoš dostal přihrávku do úniku, zakončil efektně s hokejkou mezi nohama, ale Konrád stihl jeho pokus vyrazit.

Nebezpeční byli i hosté, ale větší šance měli nadále Bílí Tygři. Bakoš nebezpečně vypálil po individuální akci, ale Konrád byl opět na místě. Stejně tak po Bulířově vyjetí zpoza branky. Na druhé straně ztroskotal na Willovi Ostřížek.

Do druhé části vstoupili domácí náporem. Po Dernerově přihrávce ještě Ordoš minul, ale ve 26. minutě se už Liberec radoval. Redenbach našel zpoza branky za kruhy Havlína, který zamířil přesně do levého horního rohu Konrádovy branky. Ve svém 25. zápase v extralize se liberecký bek radoval z premiérové branky.

Další možnost Bílých Tygrů měl Bakoš, na druhé straně podržel Will svůj tým při šancích Eberleho a Knotka. Při Staňkově vyloučení hosté dokonce ve vlastním oslabení vyrovnali. Vyrůbalík uvolnil na pravém kruhu Laše, který zamířil přesně k protější tyči.

Za domácí nejdříve neuspěli Šmíd, Jaroslav Vlach ani Bartovič, ale ve 38. minutě už jim vrátil vedení po Vlachově vyhraném vhazování Stránský.

Po 114 vteřinách třetí třetiny bylo opět vyrovnáno. Ostřížek využil clony před Willem a skóroval zpoza pravého kruhu. Potom se Liberec ubránil ve svém prvním oslabení v utkání při Kolmannově trestu.

V 52. minutě musel Konrád krýt Bartovičův nebezpečný pokus, Willa o tři minuty později neprostřelil Laš. Nastavení neodvrátil ani v 58. minutě Stránský, jehož střelu Konrád ukryl v lapačce.

V nastavení při signalizovaném vyloučení mohl rozhodnout Krenželok, ale po průniku proti jeho blafáku do forhendu stihl Konrád vystrčit pravý beton. Při pobytu Skladaného na trestné lavici hosté odolali. V nájezdech se prosadili jen domácí Krenželok a Redenbach

Tipsport extralilga (PLATNÉ K 26. 10. 2017) Tým Z V R P Skóre B 1. HC Škoda Plzeň 17 11 0 6 64:39 34 2. HC Kometa Brno 16 11 0 5 57:36 33 3. HC Oceláři Třinec 17 11 0 6 53:38 33 4. Mountfield HK 16 10 0 6 39:30 31 5. Piráti Chomutov 16 8 0 8 41:42 25 6. HC Vítkovice Ridera 16 8 0 8 47:41 24 7. HC Olomouc 17 8 0 9 42:48 24 8. BK Mladá Boleslav 16 7 0 9 36:34 23 9. HC Sparta Praha 16 8 0 8 40:44 23 10. Aukro Berani Zlín 16 8 0 8 41:44 22 11. Bílí Tygři Liberec 16 7 0 9 31:48 20 12. HC Dynamo Pardubice 16 6 0 10 36:55 17 13. HC Dukla Jihlava 15 5 0 10 34:44 16 14. HC VERVA Litvínov 16 5 0 11 29:47 14