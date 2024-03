NHL se vrací do Prahy. V říjnu uvidí fanoušci v O2 areně zápas mezi Buffalem a New Jersey

NHL zavítá do Česka popáté v historii, naposledy v Praze hrály v říjnu 2022 San Jose a Nashville. Předtím se v O2 areně představily týmy New York Rangers, Tampa Bay, Boston, Phoenix, Philadelphia a Chicago.

V souboji Buffala a New Jersey může nastoupit několik českých hráčů v čele s dvojnásobným vítězem Stanleyova poháru Ondřejem Palátem, který obléká dres Devils. V klubu s ním působí i Tomáš Nosek, jemuž ale po sezoně končí smlouva. V Sabres jsou pod smlouvou útočníci Lukáš Rousek a Jiří Kulich.

„Když jsme hráli s Tampou ve Stockholmu, tak jsem viděl, jak moc to znamená pro mého dobrého kamaráda Victora Hedmana,“ řekl webu nhl.com/ cs Palát, který si v Evropě zahrál v roce 2019 v dresu Lightning.

„Vždycky jsem si pak představoval, jak by to bylo super, kdybych si mohl zahrát NHL v Česku, kde by mě viděla celá rodina a všichni kamarádi. Teď se to stane a já se na to hrozně moc těším,“ řekl dvaatřicetiletý útočník.

Hašek je proti

Proti konání zápasů NHL v Praze se v minulých týdnech vyjádřil bývalý vynikající brankář Dominik Hašek. „Udělám všechno pro to, aby se u nás NHL nehrála. Nechává ve svých zápasech dál nastupovat Rusy, čímž dělá obrovskou reklamu na válku,“ řekl Hašek Mf DNES.

Olympijský šampion z Nagana a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru dlouhodobě kritizuje NHL, že v ní mohou po útoku Ruska na Ukrajinu hrát ruští hokejisté.

„Taky kvůli NHL umírají lidé na Ukrajině, za což by naše země byla spoluzodpovědná. Byla by hrůza, kdyby naše vláda povolila tato utkání. To se nesmí stát. Nemůžeme připustit, aby se na našem území propagovala ruská útočná válka,“ uvedl Hašek, jenž patří mezi legendy Sabres a jeho dres visí pod stropem haly KeyBank Center.

I přes svou kritiku vedení zámořské soutěže Hašek v lednu při návštěvě Buffala slavnostně zahájil ligové utkání proti Chicagu, za což se následně omluvil.

V kádrech Buffala a New Jersey aktuálně ruští hokejisté nefigurují. Pod smlouvami jsou ale Viktor Neučev, Alexander Kisakov, Nikita Novikov, Vsevolod Komarov (všichni Buffalo) a Daniil Misjul (New Jersey).

V Evropě se v příští sezoně NHL představí i hokejisté Dallasu a Floridy, kteří se 1. a 2. listopadu utkají v Tampere.