Pastrňák a Zacha režírovali výhru Bostonu nad Tampou. Faksa svým gólem rozhodl utkání s Calgary

David Pastrňák s Pavlem Zachou si připsali po třech kanadských bodech a pomohli v úterním programu NHL k výhře Bostonu 6:2 nad Tampou Bay. Radek Faksa rozhodl o vítězství St. Louis 2:1 nad hokejisty Calgary s Danielem Vladařem v brance. Jan Rutta přispěl gólem do sítě Detroitu k výhře San Jose 6:3. Tomáš Hertl přihrál na dvě branky, ale Vegas nestačilo na Nashville.

Loňští mistři světa z Prahy Pastrňák a Zacha zařídili Bostonu druhou výhru za sebou. Klíčový náskok si Bruins vypracovali ještě před polovinou utkání.

A 2️⃣0️⃣-pack of tortellini pic.twitter.com/KCGn5dZZX3

Na 4:0 zvýšil v 27. minutě dvacátou trefou v sezoně Pastrňák těsně poté, co se po pádu zvedl z ledu. Přihrál mu Zacha, který pak do prázdné branky Lightning tři minuty před koncem zpečetil skóre na 6:2.

Faksa si připsal třetí gól v sezoně a byl vyhlášen třetí hvězdou utkání. V 52. minutě tečoval střelu Tylera Tuckera do pravého horního rohu Vladařovy branky a překlopil vyrovnaný zápas ve prospěch St. Louis.

This deflection by Radek Faksa was beautiful. #stlblues pic.twitter.com/mVoVRvXrNM