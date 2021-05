‚Nikdo si nehrál na to, že by se to nedělo.‘ V extralize budou nově kluby moci oznamovat přestupy dříve

Přehlednější představu o kádrech svých oblíbených týmů pro další sezónu budou mít fanoušci českých hokejových klubů. Až do teď platilo, že kluby mohly oficiálně jednat s hráči až po 30. dubnu. Tedy termínu, kdy většině hráčů končí smlouvy. Teď si kluby odhlasovaly změnu a přestupy budou smět ohlásit mnohem dříve. Litvínov 12:47 5. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Straka ještě v dresu Plzně | Zdroj: Profimedia

„Podle smlouvy by se mělo dokonce začít až po skončení smlouvy, což je úplně mimo realitu. Na podzim vám přijdou od agentů nabídkové listy, kterým hráčům končí smlouvy, kluby s hráči a agenty jednají od podzimu a pak se to tutlá do 30. dubna,“ prozradil pro Radiožurnál běžnou praxi litvínovský generální manažer Pavel Hynek.

„Bylo to asi takové veřejné tajemství. Každý, kdo trochu sleduje hokej, tušil, že to není tak, že se o půlnoci z 30. dubna na 1. května udělá deset telefonátů a ve čtvrt na jednu se zveřejní šest nových hráčů,“ dodal hokejista Petr Straka, který nedávno přestoupil z Plzně do Litvínova.

Změnu uvítal: „Asi to dává smysl. Nikdo si nehrál na to, že by se to nedělo. Kdyby to 12 týmů neudělalo a dva to udělaly, tak na ně nezbydou prakticky žádní vytipovaní hráči. Myslím si, že je to rozumné a bude to otevřenější veřejnosti.“

Změnu si odhlasovaly extraligové kluby. Osm klubů bylo pro, šest proti. „My jsme hlasovali pro to, aby se to zveřejňovalo, protože ty věci se stejně dostávají ven. Vynesou to samotní hráči, protože to řeknou v kabině, novinářům nebo to vynese naopak management, protože jsou naštvaní, že tam nepodepsal. Vynést to můžou i agenti. Nevidím v této změně problém,“ řekl za Litvínov Hynek.

Zároveň ale připustil, že pohledy na novinku se různí: „Někdo může říkat, že když zveřejníme, že hráč odchází, tak dvakrát špatně zahraje a lidi mu budou hned nadávat. Na druhou stranu to bude tlak na toho hráče, aby hrál do konce smlouvy,“ prohlásil Hynek.

Problém v tom nevidí nový litvínovský hokejista Petr Straka.

„Nebudu říkat, jak dlouho jsme byli domluvení, ale už nějakou část sezony bylo dané, že v Plzni nezůstanu. Za mě můžu říci, že jsme profesionálové, ať už v Plzni nebo v Litvínově. Ohromně si vážím, že tu o mě byl zájem a rozhodně bych si nedovolil nic vypustit, protože by mi to mohlo uškodit i do dalšího angažmá. Každý bojuje nejen za klub, ale i za své jméno, aby si lidi vážili toho, co jsem tam odvedl a aby na mě potom třeba dobře vzpomínali,“ dodal Straka.