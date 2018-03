Předkolo play-off: Olomouc se dostala v sérii se Zlínem do vedení, Liberec slaví postup do čtvrtfinále

Olomoučtí hokejisté zvládli první zápas na ledě svého soupeře ze Zlína a ujali se vedení 2:1. V sobotním utkáním tak budou moci po případné výhře slavit postup do čtvrtfinále play-off. Liberec slaví po vítězství nad Spartou 4:1 postup do čtvrtfinále. Všechny branky padly ve vysočanské O2 aréně až ve třetí třetině. Zlín 19:25 9. 3. 2018 (Aktualizováno: 20:48 9. 3. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Utkání mezi Olomoucí a Zlínem | Zdroj: ČTK

Aukro Berani Zlín - HC Olomouc 1:2

Nerozhodný byl stav série mezi Olomoucí a Zlínem. Zvrátit ji mohli na svou stranu na domáckém stadionu Zlínští. Ti šli také jako první v utkání do vedení zásluhou Pavla Sedláčka.

Zlín ve druhé třetině hrál přesilovku pět na tři, ale tu nedokázala využít k navýšení náskoku. Naopak Olomouc vyrovnala, kdy se z trestné lavice vrátil David Ostřížek. Ten v samostatném úniku propálil Libora Kašíka.

I dál pak platilo ve Zlíně co třetina, to jedna přesná trefa. Ve třetí části si ji připsala Olomouc. Z pravého kruhu přesně do horního rohu Kašíkovy branky pálil Miroslav Holec.

Olomouc se díky vítězství 2:1 ujala stejného vedení v sérii a při případném vítězství v sobotním zápase tak může postoupit do čtvrtfinále.

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:4

Sparta si sice připsala o deset střel na branku více během dvou třetin, ale skóre se to nijak neprojevilo. Hlavními hvězdami tedy byli především domácí brankář Sami Aittokallio a hostující Roman Will.

43 minut celkem se čekalo v Praze na gól. Čekání ukončil přesně v čase 43:00 Dominik Lakatoš. Ten se trefil z otočky přesně do bližšího rohu Aittokallieho branky. Pět a půl minuty poté zvýšili svůj náskok hosté, když se se při signalizované početní výhodě prosadil Petr Jelínek, který tečoval puk od Martina Ševce.

Za Spartu následně snížil na 1:2 Robert Říčka. Už 15 sekund po něm ale znovu na rozdíl dvou branek navýšil Tomáš Filippi. Vítězství pojistil Jaroslav Vlach.

Liberec si tak zahraje po jasném vítězství v sérii 3:0 nad Spartou čtvrtfinále play-off. V té ho čeká druhý v základní části Hradec Králové.