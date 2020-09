Kladenské legendy opět spolu. Plekanec se vrací za Jágrem a chce zopakovat postup do extraligy

Hokejisty Kladna posílí v nové sezoně zkušený útočník Tomáš Plekanec. Bývalý reprezentační kapitán tak bude po roční pauze, kterou strávil v dresu extraligové Komety Brno, opět působit po boku majitele a hráče v jedné osobě Jaromíra Jágra. Hráč s bohatými zkušenostmi z NHL se s mateřským klubem dohodl na dvouleté smlouvě. Kladno 14:32 8. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr | Zdroj: Profimedia

Sedmatřicetiletý Plekanec Kladnu do extraligy pomohl už v roce 2019, ale následující sezonu pak strávil v Brně. Teď se znovu vrací do rodného města, kde by rád znovu navázal na loňský úspěch.

„A znovu jsem ve stejné pozici, kdy chci pomoci Kladnu k návratu. Kvůli té aktuální situaci spojené s koronavirem však není jednoduché nic plánovat. Já jsem však rád, že jsem zpátky a uděláme všechno proto, abychom si postup zase zopakovali,“ uvedla hvězdná posila pro oficiální stránky klubu.

Fanoušci by bývalého útočníka kanadského Montrealu a Toronta mohli vidět už během sobotního utkání s Kolínem.

„Já bych řekl, že to je nejen náš první ligový zápas, ale že tím možná začíná i play off. Pokud by sezona zase skončila předčasně, bude důležité urvat každý bod. Musíme se za každou cenu držet v tabulce na prvním místě,“ uvědomuje si Plekanec.