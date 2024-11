Třinec nechal v Lize mistrů odpočívat opory, šanci dostali mladí. Proti Spartě debutovali tři junioři

Třinečtí hokejisté se loučí s Ligou mistrů v osmifinále. Oceláři v domácí odvetě jen remizovali se Spartou 1:1, a nedokázali tak smazat tříbrankové manko z prvního utkání. Extraligový šampion navíc do druhého zápasu ani nenastoupil v plné sestavě, volno dostalo hned pět hráčů ze základu. Třinec 10:54 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Volas brání sparťanského útočníka Jani Lajunena | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Sestavu jsme neřešili. Samozřejmě jsme ji znali, ale že bychom se nad tím pozastavili, to úplně ne. Byl to těžký zápas,“ komentuje okleštěnou soupisku Třince obránce Sparty Jakub Krejčík. V sestavě Ocelářů chyběl kapitán Petr Vrána, obránci Tomáš Kundrátek, Jakub Jeřábek, Richard Nedomlel a útočník Andrej Nestrašil. Šanci tak dostali tři junioři.

„Proti těm nejlepším je vždycky nejlepší premiéra. Myslím, že měli dobrou zatěžkávací zkoušku,“ usmívá se třinecký útočník Marko Daňo. Z trojice devatenáctiletých nováčků Robin Gerych, Patrik Volas, Vojtěch Spěváček vyčníval obránce Volas, který si při svém debutu v áčku připsal asistenci u vyrovnávacího gólu.

„Byl jsem hodně nervózní, ale myslím, že od prvního střídání už se to zlepšilo a nebyl jsem svázaný tolik jako předtím. Bylo to velice náročné, protože Sparta je kvalitní tým, ale myslím, že jsme se s tím porvali a předvedli výborný výkon,“ říká Volas. V hokeji začínal jako útočník, ale postupem kariéry se přeškolil na obránce. Proti Spartě byl vidět nejen díky svým 194 centimetrům.

„Je velký, silný, nebál se hrát s pukem na modré čáře. Našel si místo, posunul puk, nevím, jestli to někdo tečoval, každopádně má první bod. Za mě to byl super zápas z jeho strany a možná ho uvidíme v této sezoně víckrát,“ popisuje nového spoluhráče podstatně zkušenější slovenský reprezentant Daňo. Ligu mistrů si však s Třincem v této sezoně už nezahraje. Naopak Sparta míří do čtvrtfinále, kde narazí na švédské Växjö.