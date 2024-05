Zacha asistoval u jediného gólu Bostonu při prohře s Floridou 1:6. Pastrňák se porval s Tkachukem

Hokejový útočník Pavel Zacha ve druhém zápase semifinále Východní konference NHL s Floridou asistoval u jediného gólu Bostonu při vysoké prohře 1:6. David Pastrňák nebodoval a v závěru se popral s Matthewem Tkachukem. Vancouver po obratu porazil Edmonton 5:4 a ujal se vedení v sérii. New York 8:03 9. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rvačka na konci zápasu | Foto: Joel Auerbach / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Zdroj: Profimedia

Boston poslal do vedení Charlie Coyle, jenž ve 13. minutě zakončil pohlednou kombinaci s Pavlem Zachou gólem do prázdné branky. Český útočník připravil v aktuálním play off pátou branku, na první přesný zásah ale dál čeká.

63 ➡️ 18 ➡️ 13 pic.twitter.com/nkwv4QRxCq — Boston Bruins (@NHLBruins) May 9, 2024

Florida se gólu dočkala až ve druhé třetině. V její první desetiminutovce Panthers zásluhou Stevea Lorentze a Aleksandera Barkova otočili na 2:1 a dvě sekundy před druhou sirénou zlomili zápas třetím gólem. Ve třetí dvacetiminutovce se domácí prosadili rovněž třikrát a došli si pro pohodové vítězství 6:1.

Už za rozhodnutého stavu na sebe upozornily také největší hvězdy obou týmů. Netradičně však v hlavní roli nebyl hokejový um. Pastrňák s Tkachukem sedm minut před koncem zápasu shodili rukavice a pustili se do rvačky. Český útočník se popral teprve podruhé v kariéře a poprvé od roku 2018.

Edmonton do série s Vancouverem vstoupil lépe a po první třetině vedl 2:0. Chvíli po polovině zápasu měli Oilers už tříbrankový náskok, z prvního bodu v sérii se ale nakonec radovali domácí.

Zlom přišel v poslední desetiminutovce, ve které dali Canucks tři branky. Na 3:4 snížil v čase 49:38 J. T. Miller a obrat Vancouver dokončil během 39 vteřin na přelomu 54. a 55. minuty. Vítěznou branku dal Conor Garland.