Změna v nominaci hokejistů na mistrovství světa. Po příjezdu Kämpfa vypadl z kádru Kousal

Z kádru hokejové reprezentace vypadl den před startem domácího mistrovství světa po příjezdu Davida Kämpfa z Toronta jiný útočník Pavel Kousal. Kämpf už se dnes zapojil do tréninku s týmem a kouč Radim Rulík počítá s jeho nasazením do pátečního utkání s Finskem. Praha 10:51 9. 5. 2024 (Aktualizováno: 11:45 9. 5. 2024)

Kousal odehrál během sezony v dresu národního týmu sedm utkání, jednou skóroval a přidal čtyři nahrávky. O možnost zahrát si premiérově na MS ale sparťanský útočník ještě úplně nepřišel. Rulík ho požádal, aby byl připravený v roli náhradníka, i když se nemůže dál připravovat s mužstvem.

„Jsem s ním domluvený, že neodjede na dovolenou a bude v případě potřeby připravený. Protože může nastat situace jako třeba na loňském šampionátu, kdy byl dodatečně kvůli zraněním hráčů povoláván třeba Radan Lenc,“ uvedl Rulík.

Před rokem na MS v Tampere a Rize vypadli Čechům kvůli zraněním hned v úvodu turnaje klíčoví útočníci Filip Chytil s Lukášem Sedlákem. Nahradili je Lenc a Radim Zohorna. „Nikdy nevíte, co zápasy přinesou. Půjdeme v nich na hranici sebeobětování a obětavosti. A to může přinést zranění,“ řekl Rulík.

V týmu je nyní 25 hráčů - tři brankáři, osm obránců a 14 útočníků. Devětadvacetiletý Kämpf se připojil jako poslední poté, co Maple Leafs vypadli v 1. kole bojů o Stanley Cup v NHL po sedmizápasové sérii s Bostonem. Držitel bronzu z MS 2022 v Tampere odehrál v základní části 78 zápasů a připsal si 19 bodů (8+11). Za sedm startů v play off přidal gól.

Čekání na NHL

Hlavní kouč avizoval, že na soupisku před prvním utkáním neplánuje vedení týmu zapsat všech 22 hráčů do pole. „Necháme si prostor pro to, co se stane v NHL. Ať už jde o Carolinu (Martin Nečas), nebo Boston (David Pastrňák, Pavel Zacha),“ uvedl Rulík.

Volná místa na soupisce si chce ponechat minimálně dvě. „Ne-li tři, ale to se všechno rozhodne v následujících dnech. Chceme ale hned zapsat 12 útočníků, bude důležité hrát s Finy na čtyři lajny. Teď je jen otázka, jestli pro první zápas napíšeme všech osm obránců, nebo jen sedm,“ řekl Rulík.

Zápas proti Finsku začne v pátek ve 20:20.