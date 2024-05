Narozeniny moc neslavím, ale tyhle si budu pamatovat, přiznává Pastrňák po výhře nad Švédskem

Čeští hokejisté si po 14 letech zahrají o zlato na mistrovství světa! V semifinále přehráli Švédsko 7:3. V předchozím průběhu turnaje přitom proti silným soupeřům moc gólů nedávali. O produktivitě celého týmu se v rozhovoru pro Radiožurnál Sport bavili Lukáš Sedlák, Martin Nečas a David Pastrňák. Praha 23:03 25. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák stíhá Erika Karlssona | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Napadalo nám to tam z těch šancí. Co jsme měli, tak to jsme využili. Oni to museli otevřít, když prohrávali o dva, tři góly a my díky tomu ujížděli, z čehož pramenily naše góly,“ řekl Radiožurnálu Sport Lukáš Sedlák, který právě dva protiútoky parádně proměnil.

A pokaždé stejně bekhendovým blafákem zakončeným po ledě mezi betony brankáře. „Rozhodoval jsem se, zda to zkusit, ale už to bylo asi šest tři, tak jsem si řekl, že to zkusím znova a vyšlo to,“ uvedl nejlepší český hráč utkání.

Sedlák dokonce skóroval i potřetí, ale kvůli ofsajdu gól neplatil, a tak na hattrick nakonec nedosáhl. A s bilancí 2+1 se ani nestal nejproduktivnějším hráčem zápasu. Martin Nečas totiž ke gólu přidal tři asistence. Po postupu ale vyzdvihl celý tým. „Zasloužené po tom turnaji. Jsem tu třetí, čtvrtý zápas, ale atmosféra v kabině je neskutečná, navíc máme neskutečné fanoušky. Na ledě žijeme jeden za druhého. Není to jenom o jedné lajně, hrajeme na čtyři lajny. Pro soupeře je to těžké bránit,“ prohlásil český útočník.

A to se při sedmigólové kanonádě ani jednou neprosadila elitní formace Palát - Zacha - Pastrňák. Hvězdný útočník Bostonu Bruins na turnaji ještě nebodoval. Ale to mu sobotní 28. narozeniny určitě nekazilo. „Narozeniny moc neslavím, ale tyhle si budu určitě pamatovat. Byl to krásný den, prožívat to s celou republikou. Přijel jsem do neskutečného týmu,“ pochvaloval si hvězdný útočník.

Extra motivace

Pro Pastrňáka bylo semifinále se Švédskem pikantní i proto, že právě z této země pochází jeho snoubenka, která na zápase byla i s dalšími příbuznými. „Viděl jsem, že na sobě měli havířovský dres, což je dobrý první krůček. Příště už to bude třeba český. Nemůžou prohrát. Proti Švédům můžu prohrát jenom já. Velký dík patří klukům za výhru. Po prvním zápase jsme na tom proti nim dobře, vedeme 1:0, myslím českou rodinu,“ řekl Pastrňák.

Zlato z mistrovství světa chce David Pastrňák vybojovat nejen pro sebe a své nejbližší, ale i pro všechny české příznivce. „Chceme to urvat pro všechny fanoušky. Co tady předvádí celých čtrnáct dní je skvělé, ale nepřekvapuje mě to. Lidé v Česku hokejem opravdu žijí,“ dodává.

Češi budou žít hokejem v neděli od 20.20, kdy Rulíkovi svěřenci nastoupí ve finále mistrovství světa proti Švýcarsku. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu.