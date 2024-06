Děsí mě, že někdo Rusko podporuje, co dělá v Africe je naprosto šílené, říká dokumentarista Vaňourek

Do súdánského Chartúmu přijel ve stopách expedice Hanzelky a Zikmunda. Dorazil ale v den, kdy začal neúspěšný převrat, aby pak zůstal uvězněný uprostřed surové války, která trvá dodnes. Vzdát to, to je strašně snadné. Já to nevzdal a věřil, že to přinese samá pozitiva,“ řekl v pořadu Českého rozhlasu Plus cestovatel a fotograf Tomáš Vaňourek. Osobnost Plus Praha 12:11 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Existují země, které záměrně vytvářejí konflikty na území Afriky tak, aby je západní země musely řešit a pocítily následky jejich aktivit. To souvisí i s migrací,“ uvádí dokumentarista.

Podle jeho zkušeností chudá a rozvojová ekonomika za trochu peněz udělá téměř cokoli. „Proto je důležitý celkový ekonomický rozvoj Afriky a tak celé společnosti. Mnohem důležitější než tam jenom budovat školy a zázemí.“

„To, co Rusko dělá v Africe je naprosto šílené. Jsem zděšený, že tu mezi námi jsou lidé, kteří Rusko podporují,“ svěřuje se Vaňourek.

V pasti

Súdánský vojenský konflikt i tamní vláda postupně vyhnala všechna oficiální světová média. „Tak jsem zůstal jediný dokumentarista, dokonce i BBC jednalo o tom, že za mnou pošlou novináře, ale pak nám poslali zprávu, že jsem se zbláznil, a že to nejde.“

Nebylo kam utéct, vysvětluje cestovatel. „Súdán v té době měl sedm sousedů a z toho pět bylo ve válce. Z té jedné země, která ve válce nebyla, jsme přijeli, což byl Čad, a v Etiopii byla taky válka. Takže opustit Súdán nešlo.“

„Jel jsem po stopách Hanzelky a Zikmunda, ale vzdát to, to je strašně snadné. Já to nevzdal a věřil, že to přinese samá pozitiva.“

„Jednou po mně stříleli, ale trefili jen igelitku s nákupem. To taky nebylo lehké, protože nemáte přístup k penězům, takže jsem šetřil, měl jsem rozpočet pět korun na den, takže jsem si koupil denně třeba jedno jablko. K tomu jsem měl malárii a pak covid,“ popisuje válečnou realitu dokumentarista.

Během africké cesty vznikl také dokumentární film Cesta vody, který mapuje hospodaření s vodou v Africe. Svědectví ale o konfliktu v Súdánu prý nevznikne.

„Bylo extrémně náročné tam pracovat s technikou a kamerou. Když jste tam sám, nemáte sílu kameru vzít a točit. Ale můžu slíbit, že se i válečná součást našeho tříletého putování v celovečerním filmu o expedici Z101 objeví,“ uzavírá Tomáš Vaňourek.

Jaká je dnešní Afrika? Jak by se na kontinentu, kde mají hlavní slovo Čína a Indie, mohla prosadit také Evropa? Poslechněte si celou Osobnost Plus výše.