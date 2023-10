Budu sledovat extraligové tréninky i hráče v NHL, říká kouč reprezentace Rulík. Chybí mu mladí hokejisté

Jak na vás působí obrovský zájem fanoušků o vstupenky? Za hodinu a půl byly vyprodané...

Působí to na mě tak, že když si vzpomenu na poslední mistrovství světa, tak jsme, myslím, překonali rekord v počtu návštěvníků. Jenom to potvrzuje, že je tu o hokej zájem a Česko je hokejová země.

Určité napětí bude u nás všech a pokusíme se, aby v hráčích bylo zdravé napětí a ne přemíra motivace, protože to může někdy škodit. Každý, kdo má možnost si zahrát mistrovství světa v Praze, tak je to úplně jiné, než jinde.

Jak bude vypadat závěrečný seznam jmen pro světový šampionát?

Říkáme tomu long list, máme tam 83 útočníků, 40 obránců a 16 gólmanů. Čítá to dohromady 139 hráčů. Je to rozdělené na Evropu, extraligu, Severní Amerika, NHL, AHL a ani juniorský šampionát nebudeme přehlížet. Uvidíme, když by měl někdo nadstandardní formu, tak by nás taky zajímal.

Budete chtít vidět všechny na vlastní oči?

Nedokážu odhadnout, jestli všechny uvidím v akci. Extraligu určitě, Evropu z části, na NHL se chystáme. Některé hráče ze Švédska pozveme na akci nároďáku. Rád bych viděl všechny, ale nedokážu říct, jestli naživo. Jezdím teď po extralize, jezdím na zápasy, vidím hráče jak v tréninku, tak v zápase.

Hráče, kteří jsou v Evropě, tam se dostanu koncem listopadu a zároveň mám naplánované mistrovství světa dvacítek, určitě pojedu do Švédska na celý šampionát. Nejvíc sleduji útočníky, Marek Židlický obránce, Ondra Pavelec gólmany. Utvoříme si kostru hráčů, kteří chceme vidět na Euro Hockey Tour.

Potkal jsem vás i při tréninku extraligových týmů. Co tam děláte?

Byl jsem zatím v Mladé Boleslavi, Kladně, Olomouci, Třinci a Brně. Do první listopadové akce budu na všech trénincích extraligy. Podívám se na hráče, jak pracují v tréninku, a vždycky se o tom bavím s trenérem, aby mu to nebylo nepříjemné, že tam budu.

Po tréninku komunikuji s trenéry, chci navázat osobní kontakt. Řeknu jim, jak mám připravené nominace, jakou mám filozofii a chci, aby to věděli. Řeknu jim, jaké sleduji hráče, i když je třeba nenominuji a chci vědět, jestli by mi třeba trenér ještě někoho nedoporučil. Dochází k takové debatě, o hráčích.

Pak už jsme domluveni, že si zavoláme před akcí a já řeknu, koho budu nominovat. Oni mi řeknou, že jo, že je zdravý, nebo že je tam zdravotní problém. Chci předejít omluvenkám, ta komunikace je pro mě důležitá a rád s trenéry komunikuji. Chci, aby to bylo jasně dané a aby se necítili divně, že tam vybalím nějaká jména, aniž by se mnou mluvili.

Chybí mladí

V NHL je 22 českých hráčů. Kdy plánujete třeba s Petrem Nedvědem vycestovat do zámoří?

Termín není ještě daný, ale určitě po Novém roce. Někdy konec ledna, únor, aby nebyl konec základní části. Budeme vědět predikce, kdo má možnost postoupit a které hráče můžeme oslovit. Podle toho se i rozhodneme, kam pojedeme.

Co budete od týmu očekávat na Karjala Cupu? Budete tam brát spíš mladší hráče?

Mladší hráče bych tam rád bral, ale máme těch hráčů v rozmezí 20 až 25 let strašně málo. Nevím, kolik jich tam bude, ale když mluvím o útoku, tak v té nominaci mám dva hráče, kteří jsou mladší 25 let, jinak je to všechno 28 let a dál. Přes 30 to nechceme přehnat, taky nějaké máme, ale třeba Jirka Ticháček z Kladna, ten je jediný v české extralize. Všichni ostatní adepti jsou za mořem a je tu obrovská díra. Mladí hráči tady nejsou.

Takže úzká spolupráce s trenéry osmnáctky a dvacítky bude přicházet na řadu v pozdějších termínech?

Z hlediska spolupráce s trenéry je prvořadé, aby byl herní projev a styl hry stejný. Aby to nebylo jenom, že jeden jenom brání a další jen útočí. Aby ti kluci, až budou postupovat z jednotlivých kategorií, tak znali rukopis trenéra nároďáku a proto spolupracujeme.

Co se týče hráčů směrem k áčku, tak když se někomu mistrovství povede, třeba jako loni Jirkovi Kulichovi a bude se mu dařit v soutěži, může to být klidně AHL, tak má šanci na kemp a bojovat o mistrovství.

Co vás přesně čeká v závěrečném měsíci?

Jedna věc je objet extraligu, sledovat, komunikovat a připravit si harmonogram. Playbook, herní systém připravit, aby to bylo pro hráče srozumitelné, jednoduché, jasné a zřetelné. Na tom budu pracovat.