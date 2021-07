Choupenitchova matka: Synovy zápasy jsme neviděli, běloruská televize je nevysílala. Modlila jsem se za něj

Na cestě za splněním olympijského snu byli po boku českého šermíře Alexandra Choupenitche také jeho rodiče. Do Tokia mu fandili z Běloruska, kde pečují o své rodiče. Zápasy neviděli, protože je tamní televize nevysílala, on-line sledovali alespoň skóre. Nervy a bezesné noci brzy vystřídaly pocity štěstí a vděčnosti. Ne kvůli bronzové medaili z olympiády, ale proto, že se jejich synovi splnil sen, řekla matka fleretisty Irina Choupenitchová. Brno 16:34 27. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český šermíř Alexander Choupenitch | Foto: MAXIM SHEMETOV | Zdroj: Reuters

O úspěchu syna nepochybovala. „Noc před tím jsem se pořád modlila, ale věděla jsem, že bude medaile. Říkala jsem mu to i před závody, srdce maminky to cítí. Věděla jsem, že všechno bude v pořádku, a před každým zápasem jsem mu poslala jako motivaci videa, na kterých byl on. Třeba když jako malý trénoval dlouho do noci v šermírně, kde už nikdo nebyl. Když získal bronz, volal mi a vůbec nemluvil, jenom plakal. Byl rád, že se mu splnil sen po tom, kolik toho obětoval,“ popsala žena.

Několikahodinové cestování na závody bylo pravidelnou součástí šermířova dětství. „Jsem bývalá sportovkyně, věnovala jsem se vodnímu lyžování, takže vím, co sport obnáší. Od první minuty jsem ho podporovala. Jiné děti o víkendech jezdily k babičkám, my jsme v pátek večer sedli do auta a přes noc jeli třeba na závody do Německa nebo na Slovensko. Saša spal v autě a v sobotu šermoval, většinou se dobře umístil,“ řekla matka.

Jedna z těžších etap byla podle ní, když si Choupenitch ještě jako dítě musel vybrat mezi hokejem a šermem. „Chtěl zkusit hokej, ale neuměl ani bruslit, tak chodil s malými dětmi. Byl hrozně talentovaný a rychle se všechno naučil. Chtěli ho i do Kanady a Saša si musel vybrat, nakonec zůstal u šermu,“ dodala.

Oslava až za pár týdnů

Ani v dospělosti jej cestování neminulo. „Šerm není v České republice tak vyspělý, takže pořád byl pryč z domova, spával na hotelu nebo v podnájmu. Bylo to těžké. Myslím, že bronz z olympiády je pro něj velké zadostiučinění za to, kolik tomu obětoval. Ale samozřejmě jako každý sportovec chce zlato,“ poznamenala.

Synův úspěch oslaví zřejmě až v druhé polovině srpna po návratu z Běloruska. Už nyní se ale moc těší.

Choupenitch získal v Tokiu historickou bronzovou medaili ve fleretu. Po semifinálové porážce s Cheung Ka Longem z Hongkongu zdolal v utkání o třetí místo Japonce Takahira Šikineho. Po více než sto letech vyrovnal nejlepší olympijský výsledek českého šermu. Češi v historii olympijských her získali dva bronzy, o které se v roce 1908 v Londýně postarali Vilém Goppold z Lobsdorfu a družstvo šavlistů.