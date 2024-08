Dvě koupelny, posilovna a plno prostoru. Jak to vypadá u paralympionika Drahonínského doma?

Pražské Čakovice jsou místem, kde tráví nejvíc času dvojnásobný paralympijský vítěz a tvář Olympijského roku David Drahonínský. Reportéra Radiožurnálu Sport pozval do svého bytu na sídlišti, kde bydlí ve druhém patře. Při prohlídce vysvětlil, že i na vozíku se dá bez problémů a ve většině případů i bez cizí pomoci fungovat. Praha 14:03 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paralukostřelec David Drahonínský na tréninku (archivní foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Bezbariérový byt Davida Drahonínského je 4+kk a má 92 metrů čtverečních. „Jsou tady tři samostatné pokoje, velký obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvě koupelny. Bydlím tady sám, tak se můžu roztahovat, jak chci,“ směje se český paralympionik.

Jak zvládá starost o domácnost, když byt obývá sám? „Platím si asistenci na úklid, jinak mám byt přizpůsobený tak, že všechno ostatní zvládám sám,“ přiznává.

Nedůležitější pro Drahonínského je dostatečný prostor, aby se všude vešel s vozíkem, na který je připoutaný. „Už když jsem řešil byt s developerem, tak my vyšli vstříc a udělali mi dveře do pokojů o šířce 80 centimetrů. Některé dveře jsou i šoupací,“ vysvětluje.

Domácí posilovna

Kromě koupelny, kuchyně a dalších místností má dvojnásobný paralympijský šampion k dispozici i posilovnu. „V jednom pokoji mám věž na cvičení, ale také krancykl, což je takový spinning na ruce. Člověk pořád šlape rukama a může si tam nastavit nějaký odpor, který je pořád stejný. Je to víceméně jako handbike. Není to stroj pro lidi s handicapem, ale je to posilovací doplněk pro zdravé lidi, vyhovuje to ale i vozíčkářům jako jsem já,“ popisuje vybavení posilovny Drahonínský.

V obývacím pokoji se nachází jeden hlídač. „Je to zlý pes jménem Čokoláda. Je to maminky pes, který zde hlídá můj majetek. Je to vítací pes.“

Jedinou upravenou věcí v kuchyni je, že má Drahonínský venkovní rolety od všech venkovních oken na dálkové ovládání.