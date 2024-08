Na to, kolik se mnou strávila času, nemá ani trvalé následky, vtipkuje Drahonínský o parťačce Šárce

Seriál olympijský rok podrobně sleduje přípravu para lukostřelce Davida Drahonínského,k který se mimo jiné připravoval i v nymburském Sportovním centru.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se lukostřelci David Drahonínský a Šárka Pultar Musilová dali dohromady pro soutěž v mixu

„Nejdřív si dáme půlku závodu po devíti šípech, abychom si dali kvalifikaci. Pak si dáme ještě pro legraci eliminaci jednotlivců, plánuje trénink lukostřelby ve dvojici Šárka Pultar Musilová.

Pak už přišel na řadu samotný trénink a v jeho rámci také soutěž mezi oběma účastníky paralympijských her. Trénink probíhá v nymburském sportovním centru, jen kousek od loděnice, kam Martin Fuksa dovezl zlatou medaili. Že by symbolika?

„Jako že mám v Paříži vyhrát? Tak když to všechno dobře dopadne, můžeme pak udělat reportáž, že tady trénují zlatí čeští sportovci,“ zasní se Drahonínský.

Jeho parťačka je před paralympiádou v Paříži spíše zdrženlivější. „Já si budu střílet to svoje a uvidíme, jak to dopadne. Nebudu si dávat do hlavy něco, že musím.“

Právě společné tréninky jsou pro oba sportovce příjemným zpestřením jinak ryze individuální disciplíny.

„Šárka si tu zaplatila ubytování a dala mi vědět, že tu bude. Já to mám z Prahy necelou hodinu, tak jsem přivítal společný trénink. 95 procent mých tréninků trénuji sám. V Paříži mě, Šárku a nebo Terezku čeká mix tým, tak je fajn, když můžeme poladit formu ve dvojicích,“ říká dvaačtyřicetiletý paralympionik.

A jakou parťačkou podle Drahonínského Šárka Pultar Musilová vlastně je? „My už se se Šárkou známe strašně dlouho. Nemá ani trvalé následky na to, kolik se mnou strávila času. Vím, že umí trefit desítku. Šárka i Terezka mají dost velké zkušenosti na to, aby to dokázaly přetavit v hezké střílení,“ usmívá se David, který Šárce jako parťák vyhovuje hlavně pro to, že je klidný.

2:57 Kvůli náměsíčnosti skončil na vozíku. Nyní ho čekají páté paralympijské hry, v Paříži bude obhajovat zlato Číst článek

„Super parťák. Vždycky podrží, podpoří a je to takové klidné střílení. Člověk může vědět, že tam David je a že vás podrží. S tím se strašně hezky střílí,“ vypráví Šárka.

Byl to právě Drahonínský, který úspěšnou reprezentantku ke střelbě z luku přivedl.

„Je to tak. Vzpomínky jsou srandovní, ale spíš se divím, že David ze mě nemá újmu, zvlášť z těch začátků. Jestli mu ještě necuká oko, nebo koutek, tak je to zázrak,“ směje se Šárka.

Nápad vybojovat pro Česko medaili z další disciplíny se zrodil v Davidově hlavě.

„Kdysi jsem zjistil, že World Archery zařadil do programu paralympijských her mix tým a řekl jsem si, že by bylo hezké vyhrát další medaili do sbírky. Potkal jsem jednou v Parapleti Šárku a zeptal se jí, jestli chce vyhrát na paralympiádě medaili. Dva roky jsme se potkávali trochu intenzivněji před Riem, moc lidí tomu nevěřilo a my jsme si tam vystříleli bronz. Byl to pro mě jeden z největších sportovních zážitků. Následně to pak šlo samo, pak ještě v Tokiu, přidali jsme tituly na mistrovství Evropy. Rozhodně mám na co vzpomínat,“ vypraví David Drahonínský.