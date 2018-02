Olympijský deník: Ruská převaha na ledě i v hledišti

Na severní tribuně řádil kanadský fanoušek Tomy a heroicky povzbuzoval české barvy. Na té jižní zase skupina Rusů vytáhla transparent s nápisem „Rudá mašina". A na poslední třetinu mezi ně přišel i chlapík v kostýmu Dědy Mráze.

Nasazení bylo super, škoda šancí. Víc mě mrzí druhý gól, přiznává Jandač Číst článek

„Nebuďte smutní. Hrajete dobře. Je to rychlý, hezký hokej. Jste pro nás ten nejtěžší možný soupeř!"

Českých fanoušků bylo v hledišti výrazně méně, přesto doufali do poslední chvíle.

„Je to dobrej hokej, akorát my bychom měli být více útočnější, víc do toho jít, s větší razancí, hlavně víc střílet. Nedělat takový kličky. Ale jinak je to super, já se bavím, fakt!"

Říká ochraptělým hlasem fanoušek Pepa z Plzně. Korejců přišlo do kankungské hokejové arény ještě méně než v předchozích zápasech. Hokej tady netáhne a někteří domácí diváci přiznávají, že vlastně jeho pravidlům nerozumí.

„Vůbec tomu nerozumím. Ale líbí se mi, že je to rychlá hra, na ledě se pořád něco děje. Také se to v Číně naučíme do příští olympiády," slibuje čínský fanoušek Fang Mian.

Finálová pomsta

V hledišti chybějí nápadité masky, nebo barevné kostýmy. Člověk tu postrádá i originální postavy, známé z evropských hokejových arén - českého Fantomase nebo švédského Vikinga.

„Ano, já je znám. Občas jsem je zahlédl v televizi. Tak místo nich jsem tu teď já,“ směje se Kanaďan Roger.

Po tribunách chodí v hábitu kanadského rytíře. A když viděl odcházet smutné české fanoušky, sliboval, že v nedělním finále Kanaďané naše hokejisty pomstí. Bez ohledu na to, že v té chvíli hráči javorového listu ve finále ještě zdaleka nebyli.