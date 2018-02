Nasazení bylo super, škoda šancí. Víc mě mrzí druhý gól, přiznává Jandač

Trenére, jak moc vás hodně mrzí půlminutka v půlce zápasu?

Je to půlminutka, která rozhodla utkání, ale hokej se hraje 60 minut a my jsme měli dostatek možností, abychom taky dali gól. Byly to slepené góly, ale měli jsme dost možností dát kontaktní gól a dostat Rusy pod tlak, ale netrefili jsme prázdnou bránu.

Česko – Rusko 0:3. Hokejisté inkasovali dvakrát během půl minuty a zahrají si o bronz Číst článek

Bylo to dobře sehrané, i tlak tam byl, ale nedáváme góly a to nás na turnaji trápí.

Mluvíte o momentech z levé strany? Šance Růžičky a Kováře jste měl jako na dlani.

Tohle byly velké šance, ale myslím, že jsme měli i další.

Chtěli jste držet stav 0:0, přišla u gólu třeba ztráta koncentrace?

Přišla křížná přihrávka, kterou jsme neměli obsazenou, a Gusev to trefil z první. Zkusili jsme challenge, protože se nám nezdálo postavení hráče v brankovišti. Nepovedlo se, ale chyba se stane.

Víc mě mrzí druhý gól, kdy nás přečíslil jejich obránce. Tím jim dal trošku klid. S jedním gólem by se dalo něco dělat, ale se dvěma těžko, když vidíme, jak tu nedáváme góly.

Klukům nemůžu vytknout vůbec nic. Nasazení, snaha, všechno bylo super, ale budu se opakovat: Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát.

Jak moc bude těžké přepnout hlavu na zápas o bronz?

To musíme, nedá se nic dělat. Uvidíme, který soupeř na nás vyjde, ale musíme ho porazit, ať se radujeme po posledním zápase.